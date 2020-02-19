线上买菜，电商开足马力保供应（消费视窗·生活性服务业如何升级⑤）

一些生鲜电商平台在北京、上海、广州等地建立“无接触配送存放点”。图为2月14日在北京某小区，一名配送骑手正在货架上存放居民购买的生鲜商品。

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疫情来袭，线上买菜成为不少家庭的新选择。面对火热需求，生鲜电商纷纷开足马力，加大商品供给。应当协同各方打通农产品上行通道，不断提升服务水平，让居民的“菜篮子”更稳当

线上生鲜订单激增

生鲜平台销售量明显上升，部分生鲜商品供不应求

上午9点，家住南京的退休教师李洁走出家门，与往常不同的是，她并没有去超市买菜，而是在小区门口从生鲜电商配送员手里接收了两袋新鲜蔬菜。“花了100多元，能吃两三天。”李洁说，“因为新冠肺炎疫情，我已经很少去超市采购了，在生鲜电商平台上下单，配送员就能送到小区门口，安全又方便。”春节以来，在女儿的带动下，李洁开始将买菜从线下转到线上，现在她已经能熟练地在网上挑选商品、支付结算。

生鲜食材消费频次高、需求基数大。受新冠肺炎疫情影响，人们减少外出，越来越多的消费者选择线上买菜。数据显示，春节以来，每日优鲜平台实收交易额较去年同期增长3倍多；美团买菜、京东生鲜等生鲜平台在北京、上海、深圳、武汉等城市销售量均明显上涨，其中蔬菜、粮油副食、水果、肉禽蛋、海鲜水产等品类需求量较大，日均销量占比超过60%。

订单激增，一些生鲜电商平台上的部分生鲜商品供不应求。

广州居民王娉婷对于线上买菜早就驾轻就熟：“平时上班忙，去商超买菜耗时耗力，在生鲜平台上只需动动手，1小时左右商品就送上门了。但最近，线上买菜的人多了不少，每天早上我都要设定闹钟准时下订单，下手慢了，有些菜就售罄了。”

王娉婷说，配送员也出现了紧缺状况，有时候商品选齐了，等到结算时却被告知配送员已约满，只能等待。“就算成功下单了，配送时效现在也较难保证，隔天送达很正常。”为了满足日常所需，她已经下载了多个生鲜电商APP。

各方协作稳定供给

打通农产品上行供应链，拓展直采基地，增加货源，丰富供给种类

受疫情影响，线上生鲜需求量远大于平时。盒马鲜生全国经营管理总经理胡秋根坦言：“人力短缺是当前面临的主要困难。”

“春节期间，近七成员工按计划留下来正常工作，但还是难以应对激增的市场需求。根据日常的需求弹性，七成员工可以应对30%以内的需求增量；然而，当客流增幅超过50%时，就会出现用工缺口。”胡秋根说。

“春节期间，采摘工人难招，人手紧缺，为了保障供应，我们的采购人员也开始进入仓库进行蔬菜包装。”盒马鲜生青岛采购负责人刘娜说，蔬菜、水果等生鲜食材与一般工业品不同，没有统一的标准，即便是同一棵树上的苹果也不尽相同，所以标准化包装并不容易。整个包装过程分为去泥、去叶、过秤、配重、封装等，其中，去泥这一环节不能用水，而是用毛巾擦。配重则需要保证商品重量处于规定的浮动范围内，也比较耗时。“这样一来，我们的采购人员需要承担蔬菜加工、报价、核算、成本谈判、品控等多项工作，工作压力很大。”刘娜说。

拼多多新农业农村研究院副院长狄拉克表示，疫情突发对电商平台农产品上行体系带来了挑战。一方面，消费者对于网购新鲜蔬菜等食材的需求猛增，另一方面，疫情防控等现实状况让不少农产品产区存在滞销问题，农产品的供需匹配出现了短期失衡的现象。此时，电商平台需打通农产品上行供应链，对产区信息、物流数据、配送站、人力资源等数据节点进行重新整理规划，确保新鲜的农产品直达消费者手中。

每日优鲜合伙人兼CFO王珺认为，中国农产品上游的产能是巨大的，现在亟待解决的不是生鲜食材的生产问题，而是人手不足带来的产地端采摘加工问题和运输问题，这需要各方协同合作，保证供给侧稳定供应。

日前，农业农村部办公厅、交通运输部办公厅、公安部办公厅联合印发《关于确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》，要求严格执行“绿色通道”制度，确保鲜活农产品运输通畅，保障“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序。

为缓解人力紧张问题，2月3日，盒马鲜生与云海肴、西贝等餐饮品牌达成“共享员工”合作，截至2月10日，已有各企业员工1800余人加入盒马鲜生，正式上岗。目前，各生鲜电商平台纷纷启用“共享员工”模式，让经过健康排查、检疫的员工加入临时用工队伍，推动平台正常运营。

企业也在积极拓展供应商。每日优鲜相关负责人表示，每日优鲜已经紧急调配了内蒙古、云南、山东等多个蔬菜产地的货源，目前平台上的蔬菜供应量已经从500吨增至1000吨，水果、粮油速食也保证了充足供应，接下来将继续拓展直采基地，增加货源，丰富供给种类。

优化服务提升体验

消费者更加关注生鲜食品的采购、交付安全，许多生鲜平台开始提供“无接触配送”服务

接到手机短信提醒，家住成都市高新区的张新霞就戴上口罩出了门，在小区南门附近的智能货柜前，输入取货码，一袋新鲜的蔬菜就取到手了。这袋蔬菜是她前一天晚上在网上下的单，今早快递送到小区货柜。

“有时候是在货柜取货，如果货柜满了，就和配送员约定把快递放在某个地方。”张新霞说，疫情发生以来，许多生鲜平台开始主动提供“无接触配送”服务，在APP订单页面可以选择该项服务，或者直接与配送员电话联系。

中国贸促会商业行业委员会秘书长姚歆表示，无接触配送服务一方面让用户始终能够方便地享受到即时配送服务，获取生活所需物资，另一方面避免面对面接触，降低风险，保障了消费者和配送员的健康安全。

美团外卖发布的《无接触配送报告》显示，1月26日至2月8日，采用“无接触配送”的订单占整体单量的80%以上，且每一单外卖都使用“无接触配送”服务的用户占到66%。

目前，美团外卖已将“无接触配送”升级为“无接触安心送”，在原有环节基础上，将厨师、打包员、骑手的健康情况、餐箱消毒情况等安全防护信息，以商家端和配送端的“电子卡+实体卡”形式更透明地呈现给用户，确保无接触的同时实现全过程食品安全信息可视化、可追溯的安心配送模式。

疫情发生以来，生鲜电商平台获得了大量的新增客源，订单量、客单价均有显著提升，如何进一步提升用户体验显得更加重要。王珺表示，过去，生鲜电商推出极速达，追求配送的时效性和便利性，而疫情防控期间，消费者更加关注生鲜食品的采购、交付安全，人们对服务的要求会越来越高，要想留住用户，还须不断提升服务质量、优化消费体验。

■延伸阅读

确保重点地区“菜篮子”有效供给

日前，农业农村部、交通运输部、公安部等3部门办公厅印发通知，要求确保鲜活农产品运输畅通。

近期，因防控新冠肺炎疫情，一些地方“菜篮子”产品和农业生产资料运输受阻。3部门要求，严格执行“绿色通道”制度，保障“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序。严禁未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为。

加强“菜篮子”产品价格变动和市场供求的监测，积极协调产区和销区构建稳定的对接关系，强化调运组织管理，确保重点地区“菜篮子”产品有效供给。

加强宣传引导。通过多种渠道、多种形式，广泛宣传防控疫情的科学措施，为“菜篮子”产品流通和农产品生产创造必要的便利条件，确保“菜篮子”产品产得出、运得走、供得上。

（尚 文）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 19 版）

(责编：杨曦、庄红韬)