提质增效，财政关键时刻办大事(锐财经·一手抓防疫，一手促发展⑩)

2月18日，国务院扶贫办、财政部联合发布通知，就疫情防控期间加强财政专项扶贫资金和项目管理工作提出了具体要求。这是特殊时期，财政护航经济社会平稳发展所作出的最新努力。分析人士指出，在这关键时刻，各级财政在保经费、护民生、稳运转、补短板、促发展等方面发挥了中流砥柱的作用，既契合财政资金“取之于民，用之于民”的基本定位，又充分体现出中国“集中力量办大事”的制度优势。

确保防疫资金无忧

2月17日下午，武汉火神山医院感染科二病区的两名康复患者达到出院标准，在医护人员的陪伴之下走出了病房，火神山医院的治愈名单又长长了一些。

这一温暖场景的背后，是医护人员的精心治疗，也有财政资金的全力支持。财政部社会保障司司长符金陵介绍，为了应对疫情防控需要，中央财政拨付湖北省中央基建投资补助资金5亿元，主要用于支持武汉火神山、雷神山两个医院基本建设和设备购置，以及相关医院重症治疗病区建设。

除此之外，财政资金在阻击疫情过程中还发挥了很多作用，包括：对确诊患者个人负担费用实行财政兜底、参加疫情防控的工作人员享受工伤待遇保障、对参加疫情防控工作的一线医疗卫生人员给予定额临时性工作补助、对紧缺医疗物资及防护设备进行采购等。截至2月14日，各级财政已安排疫情防控补助资金901.5亿元，其中中央财政安排252.9亿元。这些，无疑为疫情防控提供了有力保障。

“此次应对新冠肺炎疫情，无论是‘火神山’‘雷神山’专用医院建设，还是一线医疗防护用品调配，抑或是重点地区基本生活物资供应，都离不开财政这个最重要的资金来源。在特殊时期，财政不仅可以使用原先编列的应急资金，还可以临时筹集资金，并通过特定机构发行债券来吸纳社会资金，最终实现‘集中力量办大事’的目标。”中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军在接受本报记者采访时说。

护航企业复工复产

积极的财政政策在减轻企业压力、护航复工复产等方面同样扮演着重要角色。

财政部部长刘昆撰文指出，减税降费是积极财政政策最重要的体现，财政把更多资源让渡给市场主体，有利于进一步激发市场活力、培育内生动力。实施大规模减税降费，短期内财政收支矛盾会凸显，但从长远看，随着企业效益改善、税基扩大，财政收入形势会逐步好转。要算大账、算长远账，即使眼前困难再大，也要坚决落实落细相关政策措施，把该减的税减到位、把该降的费降到位。“当前，支持新冠肺炎疫情防控，应对经济下行压力，关键是把更大规模减税降费落实到位，让企业轻装上阵。”刘昆强调。

面对疫情，各地财税部门陆续出台有力措施，通过减税、降费、增补贴等方式支持企业复工复产，稳定社会生产和就业。例如，广东为帮助受疫情影响企业减轻工资支付压力，对职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离期间企业所支付的工资给予稳岗补贴；北京针对受疫情影响纳税申报困难的中小微企业，推出最长不超过3个月的延期缴纳税款措施；浙江加快各级财政涉企资金的拨付进度，确保各类资金及时拨付到有关企业……

“财税部门提供的减税降费、贴息免息、缓交税款、出口退税、精简流程等举措，有助于为广大企业营造出良好的开工条件，化解疫情给企业生产经营带来的影响。”赵锡军说。

为高质量发展搭台

如今，财政部门在积极帮助企业复工复产、渡过难关的同时，也积极为推动中国经济实现量的合理增长和质的稳步提升谋篇布局。

刘昆透露，在扶贫方面，未来要进一步加大财政扶贫投入力度，集中兵力打好深度贫困歼灭战，政策和资金重点向“三区三州”等深度贫困地区倾斜；在产业升级方面，要创新财政资金支持制造业发展方式，引导资本、资源向战略关键领域聚焦，促进产业链向中高端迈进；在促进城乡区域协调发展方面，要抓紧研究出台黄河流域生态保护和高质量发展等财税支持政策；在生态建设方面，要集中资金支持打好大气、水、土壤污染防治等标志性战役等等。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为，为了有效应对经济下行压力，特别是新冠肺炎疫情带来的影响，未来财政政策应在稳增长以及促进“六稳”上发挥更大作用。刘学智表示，从专项债使用领域来看，预计今后财政发力将主要集中在交通基础设施、生态环保项目、民生服务领域以及5G基础设施、现代流通等与消费和产业升级相关领域。

赵锡军进一步指出，此次疫情暴露了国内公共卫生基础设施不足、医疗资源应急储备不够等诸多短板，财政资金今后应向这些“补短板”领域有所倾斜。

(责编：杨曦、庄红韬)