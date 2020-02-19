A股市场投资者近1.6亿

新华社北京2月18日电 （记者刘慧）中国证券登记结算有限责任公司最新数据显示，截至1月末，中国境内股票市场投资者数量突破1.6亿，达到16055.3万，其中A股市场投资者数量逼近1.6亿。

统计显示，1月新增投资者数量超过80万。截至1月末的投资者中自然人数量16016.97万，其中已开立A股账户投资者15955.62万，已开立B股账户投资者237.76万；非自然人投资者达到38.33万，其中已开立A股账户投资者36.18万，已开立B股账户投资者2.19万。

(责编：杨曦、庄红韬)