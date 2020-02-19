央企所属生产型子企业开工率超80%

春节以来，位于四川省遂宁市的中国石油西南油气田分公司川中油气矿磨溪天然气净化厂满负荷生产，平均日产天然气445万立方米，全力保障区域内民生和工业用气安全稳定供应。图为2月18日，川中油气矿磨溪天然气净化厂工人正在抄表。

钟 敏摄（人民视觉）

本报北京2月18日电 （记者孔德晨）2月18日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。国务院国资委党委委员、副主任任洪斌在会上表示，国资委对于年初制定的生产经营目标和改革任务不会改变。“疫情的影响是阶段性的，也是暂时性的。”任洪斌说，“疫情的影响不会改变我国经济长期向好的基本面。”

任洪斌介绍，国资委监管的中央企业所属的2万余户主要生产型子企业目前开工率已经超过80%，石油石化、通讯、电网、交通运输等行业开工率目前已经超过95%，有的已经达到100%。

在近两周的时间内，中央企业充分发挥主力军、国家队作用，全力支援保障疫情防控阻击战。其中，中央企业承担了全国100多家专门医院的设计建设改造任务。电力、石油、通信等企业全力保障，按期建成了武汉火神山医院、雷神山医院，同时，13家中央企业先后从所属医院抽调500多名医护人员驰援湖北，央企近万名医护人员奋战在抗疫一线，央企在湖北的医疗机构全部被列为当地发热门诊定点医院和疑似病例收治医院。

“航空企业在春节旺季受到航班大面积停飞，退票的影响比较大。”任洪斌说，“对于旅游企业，他们关闭了景区、酒店、零售店，生产经营也受到了较大影响。”任洪斌认为，虽然疫情对航空、旅游等个别行业影响较大，但是相信随着疫情的日趋缓解和最终消除，这些行业的需求一定会出现反弹，并逐步回到正常状态。

任洪斌说，“我们将坚定信心，咬住目标任务不动摇，确保任务不变、压力不减，全力以赴完成全年各项目标任务，为全国经济平稳运行提供有力的支撑。”

任洪斌表示，下一步，将积极有序、率先带头复工复产，全力以赴保持生产经营稳定运行；加强形势研判，强化预测预警，及时制定应对措施；牢固树立“过紧日子”的思想，加大降本节支、提质增效的工作力度；指导企业用好用足国家应对疫情出台的金融、财税等支持政策，做好结构优化和稳产稳收工作。

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