经济大盘，咱稳得住！（坚定信心迎“大考”③）

连日来，贵州省铜仁市玉屏侗族自治县不断加强对物流业的服务工作，帮助物流企业解决人员务工，畅通交通运输，引导企业加强管理，做好员工排查、体温监测、消毒等防控工作，助力物流业全面复工复产，保障经济稳定运行。

胡攀学摄（人民视觉）

生产线上，工人们有条不紊地进行产品装配和测试；办公室里，敲击电脑键盘的声音此起彼伏；火车站旁，满载“中国制造”商品的班列鸣笛驶出……

随着企业有序复工复产，神州大地春意萌动、活力迸发！

新冠肺炎疫情给中国经济带来冲击和挑战，但中国前行的步伐不会就此停歇。有改革开放40多年来积累的雄厚物质技术基础，有巨大的市场潜力和发展韧性，中国完全有信心、有能力、有资源应对冲击。中国经济基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而有任何改变！

发展的底气依然很足

刚复工，深圳市富辉鸿电子科技有限公司的车间生产线就已高速运行。注塑、表面处理、装配、测试……复工第一天，1500台扫地机器人从生产线进入仓库，将根据订单发往全国各地和海外市场。

“及时跟踪客户需求，加快产品创新和迭代速度，使企业的品牌产品很受市场欢迎。目前，我们的订单比去年同期有所增加。”富辉鸿的运营总监魏涛说。

坚持自主研发，富辉鸿实现了从代工生产到拥有自主品牌的跨越发展。“下一步，我们还会加强技术创新并扩大生产。”谈及公司未来，魏涛很有底气。

富辉鸿的发展之路，正是中国经济强大韧性和巨大潜力的缩影。保持定力，办好自己的事，发展的底气越来越足。

底气，来自中国经济积累的厚实“家底”——

2019年，中国GDP达到990865亿元，人均GDP突破1万美元。特别是中共十八届三中全会以来，GDP总量在5年内连上70万亿元、80万亿元、90万亿元台阶，2019年接近100万亿元，对世界经济增长的贡献率超过30%……经济规模不断扩大，发展韧性日益显现。

底气，来自持续迸发的转型升级活力——

服务业对经济增长的贡献率达59.4%，装备制造业、高技术制造业增加值增速明显快于规模以上工业增速，二者占全部规上工业的比重分别为32.5%和14.4%……产业结构逐步升级，高质量发展根基扎实。

底气，来自超大规模市场和内需潜力——

14亿人口的市场，世界上规模最大的中等收入群体，内需对经济增长的贡献率近九成……强大的国内市场，“压舱石”作用凸显。

底气，来自不断释放的改革开放红利——

深化“放管服”改革，2019年中国营商环境排名跃升至第31位；推进财税改革，全年减税降费逾2.3万亿元；开拓多元化国际市场，2019年中国货物进出口总额31.5万亿元，有望连续3年位居世界第一；吸收外资逆势上升，2019年中国实际使用外资9415亿元，同比增长5.8%，规模创历史新高……全面深化改革开放，经济发展动力澎湃。

正如国家统计局局长宁吉喆所言，中国经济巨轮无惧风雨，破浪前行，实现了新跨越，站上了新起点。“新的一年，我们还将不断推动经济高质量发展。”

新的增长点竞相涌现

从高速增长阶段转向高质量发展阶段，新的优势正加快形成，新的经济增长点竞相涌现，为中国经济应对各种挑战提供了强有力的支撑。

前些天，受新冠肺炎疫情影响，海南省桥头镇地瓜滞销，作为镇上糖小蚁农民种植专业合作社负责人，王林芬很头疼。

“海南桥头地瓜富硒、口感好，一直都不愁卖。但疫情发生后，销路受阻，桥头地瓜一天最多也才卖出300多公斤。”王林芬一度愁眉不展。

就在这时，电商平台拼多多2月10日推出的“抗疫开拼，爱心助农”专区让他们看到了希望。王林芬介绍，借助线上销售专区，10日当天就卖了2000多单，到2月16日已销售22.8吨，首批发货的地瓜已送达广东、福建部分消费者手中。

拼多多平台数据显示，整个助农专区已覆盖全国近400个农产区、230多个国家级贫困县。截至2月16日，累计销售滞销农产品超过10万单。

一次销售的转机，折射出中国新兴零售业态已按下“快进键”。

随着物流配送体系完善和网购用户数量增多，网上零售保持快速增长。去年全国实物商品网上零售额比上年增长19.5%，增速比社会消费品零售总额快11.5个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率超过45%；全国快递业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%。

与零售领域的“新”相呼应，生产端的“新”故事接连上演。

去年，规上工业战略性新兴产业增加值增长8.4%，快于规上工业2.7个百分点；3D打印设备、城市轨道车辆等新兴产品以及智能手表、智能手环等智能化消费产品高速发展，增速达32.6%—155.2%。

“我回来了！”只需打声招呼，客厅的电灯、电视就会同步打开，空调也同时启动……在年初举办的美国消费电子展上，海尔智家用40余种智能产品搭建了多个智慧空间，其高端品牌卡萨帝展区的个性化智能家居应用吸引各国观众驻足体验。

“消费升级造就了品质型消费的旺盛需求，对家电产业来说，高端化已成必然趋势。通过提供全屋智慧场景解决方案，海尔替代过往单一产品功能，满足用户对智慧家庭个性化定制需求。创牌13年的卡萨帝，已成长为年营收130亿元、增速超过30%的国际高端家电品牌。”海尔集团副总裁李华刚说。

对经济前景充满信心

苏州震源餐饮管理有限公司主要销售生煎、馄饨等食品，疫情发生后，公司各家门店业绩均受到较大影响。日前，公司的“房东”——苏州工业园区内的新建元控股集团决定给震源免去约20.5万元房屋租金。

“现金流对企业来讲就是生命线，这次租金减免一定程度上缓解了公司的资金压力，让我们有更多时间去扭亏为盈。”震源餐饮公司总经理林波颇有信心。

近期，苏州工业园区出台多项惠企政策，租金减免是其中之一。根据政策，国有及国有控股企业要对生产经营受疫情影响遇到困难的中小企业给予“1个月房租免收、2个月房租减半”的支持。据测算，这将减免整个园区内中小企业房租4亿元左右。

苏州并非个例，从中央到地方，一系列有针对性的实招加快落地。银保监会出台政策加大对受困小微民营企业信贷支持力度，税务总局公布185个“非接触式”网上办税缴费事项清单，工信部提出会同有关部门协助解决上下游衔接等难题，广东、上海、北京、重庆、山东等地陆续推出涉及失业保险稳岗返还、延长社保缴费期、减免房租、贷款适当展期等多项减负政策举措。

政策更给力，企业增信心。2月10日起，红豆集团各公司开始有序复工复产。“最近从上到下都在出台各种政策扶持企业，对未来经济迅速恢复，我充满信心。”红豆集团董事局主席周海江说。

方太集团副总裁陈浩认为，尽管短期内面临一些困难，但此次疫情结束后，升级家电的健康防护功能会成为许多家庭的刚需，方太将继续在健康厨电领域深入探索。“新兴家电品类的市场潜力仍很大，我们研发更多新兴家电产品的长期战略不会变。”

国际社会对中国经济大盘同样表达了信心。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃判断，伴随工厂重新开工、库存得到补充，中国经济有望迅速复苏。世界银行发表声明称，相信中国有防控疫情、保持经济韧性的政策空间。马来西亚双威大学经济学教授姚金龙表示，考虑到中国经济的巨大规模以及政府为支持经济增长所做的切实努力，中国经济有望在疫情受到控制后迅速反弹。

疫情挑战不足惧。面对这场突如其来的大考，只要坚定信心，发挥优势，巩固成果，攻坚克难，中国经济巨轮必能劈波斩浪，在高质量发展航道上继续稳健前行。

(责编：杨曦、庄红韬)