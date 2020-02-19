商务部：应对疫情做好稳外贸稳外资促消费工作

人民网北京2月19日电 （栗翘楚）2020年2月18日，商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，提出要统筹做好疫情防控和经济社会发展，积极做好稳外贸稳外资促消费工作，把疫情对商务发展的影响降到最低。

通知要求，要协调复工审核部门加快办理手续，支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产，稳妥有序推进共建“一带一路”重大项目。简化对外经贸管理程序，引导企业无纸化申领进出口许可证件，推进技术进出口合同登记申请无纸化，加快实行对外投资备案（核准）无纸化管理。强化法律服务帮助企业降低风险，支持相关机构为外贸企业和境外项目实施主体无偿出具因疫情导致未能按时履约的不可抗力事实性证明。

通知指出，要支持外贸新业态新模式发展，加强出口信用保险支持，积极应对境外贸易限制措施，深化服务贸易创新发展，鼓励企业用好自贸协定优惠政策。要实施好外商投资法及实施条例等法律法规，指导外资企业用足用好应对疫情各项支持政策措施，加强外资大项目跟踪服务，创新和优化招商引资方式，指导自由贸易试验区、国家级经济技术开发区等开放平台抓防控促发展，加强外资企业动态监测，有针对性地加强服务和指导。要设立海外疫情应对快速反应机制，为境外中资企业做好协调服务。要支持商贸流通企业创新经营服务模式，加快步行街改造提升，推动服务消费提质扩容，释放新兴消费潜力，发展便利店和菜市场。

通知提出，要商财政部门抓紧安排使用提前下达的2020年中央财政专项资金，加大结存资金统筹使用力度，用好地方配套资金，带动社会资本，全力支持稳外贸稳外资促消费。

通知强调，各级商务主管部门要加强横向协作、纵向联动，统筹疫情防控和商务发展，依法推进各项工作，全力以赴稳外贸稳外资促消费，努力完成全年目标任务，更好地服务经济社会发展大局，为全面建成小康社会多作贡献。

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