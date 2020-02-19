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人社部等五家单位：做好农民工返岗复工“点对点”服务保障工作

2020年02月19日16:55  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月19日电 （任妍）2月19日，记者从人力资源社会保障部了解到，近日，人力资源社会保障部、公安部、交通运输部、国家卫生健康委、国家铁路集团印发《关于做好农民工返岗复工“点对点”服务保障工作的通知》，组织开展对用工集中地区和集中企业“点对点”的农民工专车（专列）运输服务，保障成规模、成批次外出的农民工安全有序返岗复工。

通知明确了五个方面具体举措：一是摸清出行需求。通过多种渠道宣传农民工返岗复工“点对点”服务保障的信息，开通线上线下报名渠道。全面摸排有意愿外出农民工的情况，鼓励已确定工作岗位的农民工积极报名，动员时间段相近、务工目的地相近的农民工集中时间出行，加强信息分类汇总。二是开展行前服务。根据农民工集中返岗需求，制定专门运输方案。做好农民工防疫健康教育和行前体温检测，利用国家政务服务平台同行密接自查服务等系统加强排查识别，阻断风险人员外出。对于跨省外出农民工，加强出行人数、到达时间和地点、用人单位等信息的对接。三是组织返岗运输。提前集中登记信息，按照“一车一方案”的原则，开展“点对点”包车直达运输。开行火车专列或安排外出农民工包车厢运输，做好道路客运班线和城市公交等与铁路班次运力的衔接，加强道路通行保障和交通安全管理，打通农民工返岗“最先和最后一公里”。四是做好抵达地交接。及时对接有关企业组织接收农民工入厂。企业要为返岗复工农民工建立个人健康档案，确保达到防疫要求、体温测量正常后方可上岗。对于行前14天内和在途没有相关症状的，要尽快复工。对于出现发热、乏力、咳嗽等不适症状的，应立即进行隔离观察，及时送诊排查。五是加强上岗防护保障。指导企业落实疫情防控主体责任，完善相应设施设备，提供卫生和隔离观察场所，开展环境卫生整治和重点场所消毒，开展员工健康状况监测，为职工配发口罩等防护用品，确保疫情防控措施落实落地，坚决防止因复工造成聚集感染。

通知强调，要把引导农民工安全有序返岗作为做好复工复产的重点工作任务，明确工作责任，加强沟通衔接，加大信息共享力度，形成工作合力，确保输出有组织、健康有检测、承运有防护、到达有交接、全程可追溯，实现疫情防控与稳定农民工就业两不误。

(责编：任妍、孙阳)
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