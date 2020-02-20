北京市农业部门积极发挥首都农业的应急保障功能，帮助企业做好蔬菜生产和配送。目前北京蔬菜种植面积约4.8万亩，其中设施农业4.5万亩，日产量约2100吨，为稳物价、稳市场发挥了积极作用。

图为2月19日，北京小汤山蔬菜基地的工人将洗净的蔬菜打包，并通过无接触配送至消费者家中。

本报记者 贺 勇摄

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 13 版）

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