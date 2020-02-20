京沈高铁等28个铁路项目复工

本报北京2月19日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：按照党中央、国务院的部署要求，铁路部门科学有序推进铁路重点工程项目复工。截至2月18日，国铁集团直接管理的北京至沈阳高速铁路北京段、北京至雄安城际铁路大兴机场至雄安段、拉萨至林芝铁路等17个重点铁路工程项目341个工点陆续复工，其中常德至益阳至长沙铁路、张家界至吉首至怀化铁路全面复工。今年全路计划投产和续建项目共116个，目前有28个项目、384个重要工点正在有序恢复施工，在场人员超过7万人。

铁路建设项目管理机构和施工单位全面落实联防联控各项措施，保障施工人员身体健康。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 01 版）

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