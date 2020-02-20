雄安新区77家规上工业企业复工

本报石家庄2月19日电 （记者史自强）记者从河北雄安新区获悉：当地在抓好疫情防控工作前提下，积极组织推动三县疫情防控重点物资生产企业、辅材辅料企业、群众生活必需及其他涉及重要国计民生企业，科学有序分期分批复工复产。截止到2月18日，雄安新区169家规模以上工业企业复工复产77家，实际复工率达到45.6%。
据悉，为加强应对疫情防控工作，指导复工复产企业做好安全生产和疫情防控，新区通过统一组织和实地督查等方式组织指导复工复产企业做实做好员工安全管理，保障企业稳定生产和员工健康安全。
同时，建立健全员工健康管理制度，包括员工健康情况排查、日常体温检测、出入登记管理、员工就餐、防控安全宣教等。目前，复工复产企业均按照相关要求制定并落实了防、控、查全面安全措施。
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