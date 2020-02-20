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复工复产取得积极进展

稳就业打出组合拳（国务院联防联控机制发布会）

2020年02月20日08:36  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月19日电  （记者邱超奕）截至2月18日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例57805例，其中重症病例11977例；累计治愈出院病例14376例，累计死亡病例2004例，累计报告确诊病例74185例，现有疑似病例5248例。2月19日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍有序推动复工复产和稳岗就业情况。

　　除湖北外，全国新增确诊病例56例，已连续15天下降。2月18日，湖北除武汉以外地区新增治愈出院病例已连续4天大于新增确诊病例。2月13日至今，新增确诊病例数显著下降。

　　目前，复工复产取得积极进展。国家发改委运行局二级巡视员唐社民介绍，从区域看，广东、江苏、上海等地规模以上工业企业复工率超过50%；从行业看，防控物资复工复产成效明显，比如口罩，2月17日产能利用率达110%。37家重点监测的粮油加工企业已复工36家，有色金属行业重点企业复工率达80%，炼油行业复工率超过60%。

　　对于中小微企业，人社部会同财政部新出台两项举措，加大政策支持。一是中小微企业裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，即5.5%；30人以下的企业裁员率不超过20%，都可以申领稳岗返还。二是加大对重点地区倾斜支持力度。根据失业保险基金结余情况，对必需物资供应保障企业，可按照6个月的失业保险金或者3个月应缴纳社会保险费的标准予以返还。“目前，有261个地市已组织企业申报，已向11万户企业发放稳岗返还34亿元。”人社部失业保险司司长桂桢说。

　　人社部门建立24小时重点企业用工调度保障机制。在地方设立了人社服务专员，建立重点企业台账。在国家政务服务平台等设立重点企业用工专区。“近期以来我们共帮助2600家企业解决缺工10.3万人。”人社部就业促进司副司长宋鑫说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月20日 02 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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