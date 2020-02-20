德国经济下行风险增大

德国央行2月17日发布月度报告，预测德国经济在今年第一季度将持续低迷。德国联邦统计局此前公布数据，称2019年第四季度德国国内生产总值（GDP）增长为零，全年增长仅为0.6%，远低于2018年同期的1.5%和2017年的2.5%。疲软的经济增加了外界对德国乃至欧元区经济陷入衰退的担忧。在出口持续低迷及更多不确定因素的影响下，今年德国经济依然面临衰退风险。为应对经济下行挑战，德国政府预计将采取更为积极的财政政策。

作为德国经济支柱之一的出口行业整体表现低迷。德联邦统计局统计，去年德国出口额为1.33万亿欧元，同比增幅仅0.8%，而2017年和2018年德国出口额增幅分别为6.2%和3.0%。去年，德国经济在第一季度小幅增长0.5%后，第二季度即萎缩0.2%，第三、第四季度止住了下跌势头。

在出口导向的产业里，以机械、电子和汽车为代表的工业领域出口贸易出现下滑。统计显示，2019年12月，德国工业产出环比下降3.5%，同比下降6.8%，德国制造商全年有8个月出现订单下滑，订单数减少8.7％，为2008年国际金融危机以来的最差表现。德国联邦经济部指出：“工业发展持续低迷与生产订单数量的下降，表明德国经济面临下行风险。”

德国央行分析认为，贸易争端、英国“脱欧”等因素导致全球需求减少，给德国工业领域带来巨大冲击。特别是举足轻重的汽车行业，不仅订单下降，还面临欧盟排放法规升级、电动汽车兴起、美国关税威胁的多重打击。德国汽车工业协会预计，2019年全球汽车市场销量将下跌5%， 2020年也将继续维持下跌势头。德国IFO经济研究所估算称，2019年汽车工业板块表现不佳给德国GDP带来0.75%的损失。大众、宝马、戴姆勒等德国车企，以及博世、博泽等零件供应商，纷纷公布了裁员计划。

尽管如此，德国经济表现依然不乏亮点。居民消费仍在持续增长。去年德国个人消费支出增长1.6%，明显高于此前两个年份，这部分抵消了外贸出口的损失，同时房地产业、服务业和公用事业也在稳步增长。德国《商报》报道表示，贸易、物流、酒店餐饮、护理和建筑部门正大量招聘员工，“即使工业疲软，在德国也不会没有工作可做”。因此，失业率总体并未受到太大影响，预计仅从5%略微上浮至5.1%。

有经济学家认为，德国强大的工业基础和充裕的财政盈余将帮助其应对经济挑战。目前，德国政府财政收入已连续6年保持盈余。去年，联邦、州、城镇和社会保险机构的盈余498亿欧元，约为国内生产总值的1.5%。外界频频呼吁政府加大财政刺激力度，但德国政府对此态度审慎。

（本报柏林2月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 17 版）

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