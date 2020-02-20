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工商界人士、政协委员接受本报采访表示——

降低疫情冲击 稳定企业发展（议政建言）

2020年02月20日08:36  来源：人民网－人民日报
 

　　自上至下依次是：杨伟民、葛红林、刘世锦、王一鸣、贺强

　　自上至下依次是：南存辉、张近东、刘永好、丁佐宏

　　数据来源：全国工商联

　　突如其来的新冠肺炎疫情是一次大考，考验我们能否统筹推进经济社会发展各项工作，夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。当前，各地正有序推进企业复工复产，这也是保持经济持续稳定健康发展，打赢疫情防控阻击战的重要保障。

　　受疫情等因素影响，我国一些企业生产经营面临困难。如何有序组织复工复产？怎样应对疫情带来的冲击？针对企业的扶持政策如何落细落实？本期民主政治版邀请部分全国政协委员和民营企业家，听听企业是如何应对冲击的，也请专家对此发表意见建议。

　　——编 者 

　　

　　经济长期向好不会变

　　杨伟民

　　目前，新冠肺炎疫情的防控进入关键期。从宏观看，我国经济正处在转方式、调结构、换动力的攻关期，疫情无疑增加了转、调、换的难度。

　　然而，必须看到，疫情对经济的影响是短暂的、局部的、可对冲的，不会改变我国经济长期向好的基本趋势。疫情属于外在冲击，外在因素一结束，经济就会回到原来的轨迹。这次疫情对经济的影响主要集中于全年占比最低的一季度，二季度可能是修复期，下半年大概率可以恢复正常。同时，受疫情影响较大的是少数行业和特定地区，多数行业和全国绝大多数地区的影响程度有限，目前中央和各级地方政府已经出台了不少政策，一手抓疫情防控，一手抓生产恢复，这有助于帮助企业渡过难关，对冲影响。

　　面对疫情影响，只要坚定信心，保持定力，坚持中央经济工作会议确定的目标任务，加大逆周期调节力度，出台更有针对性的政策措施，就能实现全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官的目标。

　　（作者为全国政协常委、经济委员会副主任）

　

　　稳经济关键是稳产业链

　　葛红林

　　当前，稳定中国经济增长基本面的核心是稳定产业链。产业链一旦受到冲击，再恢复的时间长、代价大，甚至会影响经济发展的基本面。就当前形势看，稳定产业链，更为紧迫的是稳定物流供应链和生产链。

　　一是应采取果断措施，畅通工业物流，将其作为加快推动复工复产的先行行业。要区别对待货运和客运，放开货运，如果一时有难度，要确保非重点疫情地区重要企业、在建项目和新投资项目开工的物流运输。

　　二是应采取果断措施，确保产业链中关键环节及连续工艺运行的企业稳定生产，密切关注、及时协调，避免停工停产。非重点疫区的地方政府要创造条件支持工业企业抓紧复工复产，在做好防控工作的前提下，尽可能地减少对员工回厂返岗的影响。只要人员早到岗，企业早复工，就能促进经济活动早正常。

　　（作者为全国政协常委、中国铝业公司原董事长）

　

　　抓住危中之机深化改革

　　刘世锦

　　一手抓抗疫，一手抓复产，任务艰巨。要注重从实际出发制定落实政策。货币政策、财政政策措施应主要限定在“精准救助型”范围，宏观经济政策总体上应保持连续性、稳定性，保持应有的战略定力。

　　这次疫情也让我们思考一些经济社会发展中的深层矛盾问题。应抓住危中之机，加快实质性的深化结构性改革。

　　疫情过后可适时推出一些有利于振奋精神、释放增长潜能的改革举措，如促进城乡之间人员、土地、资金等要素双向流动；加快大都市圈基础设施网络和小城镇建设等。这些改革举措所激发的增长潜能，比简单的刺激政策带动的需求要大得多，也更加持久有效。

　　这次疫情进一步显露了中小微企业在经济发展中的重要性和脆弱性。近期出台了救助小微企业的政策，如税费减免、五险一金免交或少交等，在协调完善的基础上，建议考虑转化为长期性政策。这次疫情倒逼出的一些新的生活方式、商业模式，如在线教育、在线审批等，可鼓励常态化，进而催生一批新生行业和业务的发展。

　　（作者为全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任）

　

　　制定系统规划促经济恢复

　　王一鸣

　　目前，各地各部门迅速出台政策举措，帮助企业渡过难关，但这些政策多为应对疫情影响的阶段性政策。建议制定系统的经济恢复和振兴规划，这对恢复和稳定经济、畅通经济循环、提振全社会和市场信心都有重要意义。

　　经济恢复和振兴规划可在全面科学评估疫情对经济影响的基础上，按照实事求是原则，提出恢复和振兴经济的目标任务，包括全年经济增长目标和宏观政策调整，赤字率调整等。内容可涵盖挖掘消费市场潜力、扩大有效投资、恢复和振兴产业等。

　　规划编制是为了在市场失灵的领域更好发挥政府作用，而不是要替代市场配置资源的功能。因此，要避免搞过度的经济刺激，避免在一些领域形成新的重复建设。政府除了在公益性领域直接投资外，其他领域更多可采用贴息、参股等间接投资方式，吸引社会资本参与项目建设，尽可能调动民间投资积极性。

　　（作者为全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任）

　

　　用强大修复能力化解冲击

　　贺 强

　　对于疫情给经济带来的冲击，我们必须高度重视，但也不必悲观。中国经济具有强大的自我修复能力，能够化解此次疫情的冲击。

　　我国的物力、财力雄厚，提供了强大的物质基础：与非典时期相比，2019年，我国的国内生产总值已经近100万亿元，是2003年的7.21倍。我们有高效的金融体系和强大的财税系统：目前政府已推出了一系列帮助企业解困的政策，例如银保监会的专项贷款政策、财政部专项拨款政策以及有关的减免税政策，这些政策精准链接了企业需求，发挥着积极的作用。

　　事实上，疫情带来的冲击，也在客观上加快了落后产能的出清，让经济减轻包袱，轻装前进。抗击疫情以来，全国人民齐心协力，从中央到地方都体现出高效的资源调配能力与整合能力。继续发扬这种精神，发挥我们的优势，我们可以预见，我国经济经过修复、整固，会出现连续回升的走势。

　　（作者为全国政协委员、中央财经大学教授）

　

　　降低冲击也是一场“硬仗”

　　南存辉

　　疫情防控是一场战役，降低疫情对经济的冲击也是一场“硬仗”。短期内，疫情让旅游业、餐饮业、制造业等行业承压，对企业发展造成阶段性冲击不可避免。当前，各地各部门出台惠企助企政策、阶段性减负措施和创新举措，这是激发企业内生动力、让企业保持信心的关键。

　　全国各地已陆续进入有序复工复产阶段，正泰集团正全面有序布置复工复产。各园区、各产业板块落实好返岗员工住房安置、食堂无接触就餐、本地或出差人员安全监测防护等工作，确保在严密安全防护下尽早复工。

　　随着生产恢复，企业信心也在增长。广大企业期待在降低用工成本、减轻经营负担、加强财政金融支持等关键环节，各部门能进一步集聚政策合力，为企业复工复产做好政策支援。立足供应链、全物流系统的畅通性，出台有针对性的防疫管理办法；落实金融、税收、保险等各项支持举措，帮助企业降本减负；设立防疫防控专项投资扶持基金，加大对受疫情影响暂时出现困难的成长型中小企业帮扶力度，帮助企业渡过难关。

　　上下同欲者胜，风雨同舟者兴。我们坚信中国经济基本面长期向好，坚信困难是暂时的，前途是光明的。

　　（作者为全国工商联副主席、正泰集团股份有限公司董事长） 

　

　　“大考”中寻找新机会

　　张近东

　　此次疫情对中小微企业来说是一次压力测试。但困难是暂时的，不会改变中国经济长期向好的基本面。可以预见，在疫情得到控制后，经济会较快回归稳增长的轨道，而前期推迟的消费和投资会得到释放，出现补偿性恢复。

　　当前，政府已经出台了面向特殊时期的特殊政策，包括财政税务等扶持政策。企业自身一方面要积极自救，同时也要推动行业协同，抱团取暖、共渡难关。大型企业更要勇于担当，多承担社会责任，向社会与行业输出资源与能力，通过高效整合社会资源，发挥社会合力，助力经济生产尽快恢复。

　　目前，苏宁已经发布了“人才共享”“苏宁拼购助农18项举措”等，并通过科技办公系统和服务资源的开放以及金融扶持等措施，加大向社会输出，助力中小企业复工生产。相信随着更多行业和企业实现大规模外部协同、资源共享，我们就能最大程度降低风险、减少损失。

　　这次疫情是一次“大考”，坚定信心就能化险为夷。此次抗击疫情的过程中，一批新模式、新业态、新经济不断涌现。垂直电商模式凸显、到家服务迅速崛起、在线教育重回风口、开放平台广受欢迎，很多企业在这次产业能力和生态协同的“大考”中找到了新的增长机会。

　　（作者为全国工商联副主席、苏宁控股集团董事长）

　

　　没有过不去的坎儿

　　刘永好

　　在这场疫情阻击战中，许多企业面临着业务停滞、经营成本上升、资金周转困难等风险和压力的“第二战场”。既要战疫情，又要稳经营，广大民营企业正应时而变、积极迎战。

　　当前，我们正有序组织复工复产。我们采用现场办公与远程办公相结合、全封厂生产与半封闭管理相结合，电商前置仓与社区直通车相结合等方式，应对疫情带来的产业变化，逐步实现复工复产；同时还以线上面试形式启动今年的全国春季招聘，为缓解就业压力做出自己的贡献。

　　在复工复产的过程中，企业得到了各级政府部门的有力保障，比如，我们遍布全国的食品加工、饲料公司已返岗复产95%，各级政府正积极协调原辅料及产品运输；旗下的防疫物资生产企业，也获得了各级政府全力支持，在向国家开发银行四川省分行提交申请后，次日即收到了3000万元的人行防疫专项应急贷款支持，极大提振了企业的经营信心。

　　最近，川商总会在对几千家企业调研基础上，梳理出一份调研报告。报告显示，大多数企业面临着资金链与现金流、生产经营等压力，将采取运营优化等办法来应对，同时也希望政府在税收优惠、金融扶持、用工补贴等方面给予支持。

　　回望40多年的改革开放大潮，民营企业经历过很多困难和挑战。但只要我们团结一心，因时而变，积极应对、共克时艰，就没有过不去的坎儿。

　　（作者为新希望集团董事长） 

　

　　复工有了“定心丸”

　　丁佐宏

　　在抗击新冠肺炎疫情的过程中，一些体量较小、抗风险能力较弱的企业面临严峻挑战。月星集团作为实体商业领域的民营企业，同样受到疫情期间客流量急速减少、购买力下降等因素的影响。

　　全国大面积复工之际，我们也积极有序组织企业员工复工复产。我们提出的“一保二免三减半”的做法，得到了广大商户和员工的支持。“一保”是为奋战在服务一线的商户营业员和员工共3万余人免费提供新冠肺炎专项保障保险，保单总额价值30亿元；“二免”是指为商户一线营业员免费提供工作餐和口罩等防护用品；“三减半”是指将对旗下品牌商减半收租金及物管费、能耗费。

　　我们看到，各地政府在极短的时间内纷纷出台了针对中小企业的帮扶政策。上海市政府前不久就出台文件，提出全面支持企业发展的28条综合政策举措，给民营企业和创业者们带来了“及时雨”。我深刻体会到了一句话：“疫情无情人有情，患难之时见真情”。这些政策立足企业实际，很有含金量，从援企稳岗、延缴缓缴社会保险、重点扶持疫情防控企业等多个方面，让我们所有为抗击疫情做出贡献的企业家都暖了心，也让复工复产的企业吃下“定心丸”。

　　我们坚信，中国经济的基本面长期向好，民营经济的明天更美好。

　　（作者为月星集团董事局主席） 

　　（本报记者杨昊、易舒冉采访整理）

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年02月20日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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