政策“礼包”助力青岛外企复工复产

本报电 这两天，位于青岛胶州经济技术开发区的阿法拉伐工业园内，822名员工重返岗位，开始忙碌起来。作为全球最大的船用锅炉生产商，这家外商独资企业正在加紧生产一批销往韩国和日本的订单。

为确保外资企业有序复产，当地管委会成立了40个企业防控服务小组“一对一”进行帮扶。

“我们相信防疫战能打赢，复工后，生产经营指标也能赢。”阿法拉伐公司总经理博恩·沙特勒表示，公司对中国战胜新冠肺炎疫情充满信心，正着手增资扩产，在中国实现长远发展。

阿法拉伐公司的顺利复工只是青岛助力外企复工复产的一个缩影。

抓好疫情防控的同时，青岛积极施策帮扶，扩大惠企政策供给，保障外资企业复工复产，一系列稳外资举措让外资企业吃下了定心丸。

其中，青岛市商务局出台16条应对当前疫情做好外经贸工作的具体措施，包括动态摸排调度，做好服务工作，帮助外贸、外资企业尽快复工复产；用好信息化服务措施，推广应用“青岛外企帮手”、“青岛外贸企业助手”小程序，聚焦外贸、外资企业复工和生产经营所需及融资需求；预拨外经贸扶持资金；扩大防疫物资进口；指导企业用足用好便利化政策扩大进口；搭建在线国际市场开拓平台；制定专业措施，加强贸易救济处置服务；及早筹划重大经贸推介活动，搭建招商引资的高端平台；发挥青岛境外工商中心作用，深入实施“千企招商大走访”等。

由青岛市地方金融监管局、市民营经济局等五部门联合推出的金融支持企业复工复产“春风行动”自2月8日启动以来，已有30家金融机构公布了专门服务企业复工复产的“春风热线”；16家金融机构推出各具特色的支持企业复工复产的金融措施；24家主要金融机构支持企业复工复产累计放款176亿元，放款企业为1506户；由各区（市）、市直相关部门摸排筛选出的575家融资需求企业名单已经第一时间“快递”至相关金融机构。

青岛市民营经济局发起“青岛好房东”活动，截至2月18日，共有94家载体， 为4447家企业经营业户减免房租7269万元。

青岛港会同海关、海事、铁路等口岸查验运输部门和单位，共同建立疫情物资运输保障联动机制，推出免除库场使用费、延长免费堆存期等“硬核”政策……

一条条政策有干货、够硬核，向青岛外企传递了强烈信号：防疫发展“两手抓、两不误”，青岛经济发展的春天已然在路上。

（赵 伟）

(责编：杨曦、庄红韬)