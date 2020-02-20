人民网>>财经

政策“礼包”助力青岛外企复工复产

2020年02月20日08:38  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电 这两天，位于青岛胶州经济技术开发区的阿法拉伐工业园内，822名员工重返岗位，开始忙碌起来。作为全球最大的船用锅炉生产商，这家外商独资企业正在加紧生产一批销往韩国和日本的订单。

　　为确保外资企业有序复产，当地管委会成立了40个企业防控服务小组“一对一”进行帮扶。

　　“我们相信防疫战能打赢，复工后，生产经营指标也能赢。”阿法拉伐公司总经理博恩·沙特勒表示，公司对中国战胜新冠肺炎疫情充满信心，正着手增资扩产，在中国实现长远发展。

　　阿法拉伐公司的顺利复工只是青岛助力外企复工复产的一个缩影。

　　抓好疫情防控的同时，青岛积极施策帮扶，扩大惠企政策供给，保障外资企业复工复产，一系列稳外资举措让外资企业吃下了定心丸。

　　其中，青岛市商务局出台16条应对当前疫情做好外经贸工作的具体措施，包括动态摸排调度，做好服务工作，帮助外贸、外资企业尽快复工复产；用好信息化服务措施，推广应用“青岛外企帮手”、“青岛外贸企业助手”小程序，聚焦外贸、外资企业复工和生产经营所需及融资需求；预拨外经贸扶持资金；扩大防疫物资进口；指导企业用足用好便利化政策扩大进口；搭建在线国际市场开拓平台；制定专业措施，加强贸易救济处置服务；及早筹划重大经贸推介活动，搭建招商引资的高端平台；发挥青岛境外工商中心作用，深入实施“千企招商大走访”等。

　　由青岛市地方金融监管局、市民营经济局等五部门联合推出的金融支持企业复工复产“春风行动”自2月8日启动以来，已有30家金融机构公布了专门服务企业复工复产的“春风热线”；16家金融机构推出各具特色的支持企业复工复产的金融措施；24家主要金融机构支持企业复工复产累计放款176亿元，放款企业为1506户；由各区（市）、市直相关部门摸排筛选出的575家融资需求企业名单已经第一时间“快递”至相关金融机构。

　　青岛市民营经济局发起“青岛好房东”活动，截至2月18日，共有94家载体， 为4447家企业经营业户减免房租7269万元。

　　青岛港会同海关、海事、铁路等口岸查验运输部门和单位，共同建立疫情物资运输保障联动机制，推出免除库场使用费、延长免费堆存期等“硬核”政策……

　　一条条政策有干货、够硬核，向青岛外企传递了强烈信号：防疫发展“两手抓、两不误”，青岛经济发展的春天已然在路上。 

　　（赵 伟）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved