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“齐鲁号”欧亚班列恢复发运

2020年02月20日08:38  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“齐鲁号”欧亚班列
　　资料图片

　　本报电 2月11日晚22时左右，在青岛海关所属胶州海关关员监管下，上合示范区多式联运中心工作人员将100个标箱货物吊装到“齐鲁号”欧亚国际班列上发运。

　　这些货物，主要是从日本、韩国和东南亚国家自青岛海运口岸入境，再经我国过境到中亚国家的机械、棕榈油等商品。根据新冠肺炎疫情防控需要，从春节假期开始，多式联运中心停止发运国际班列，此次中亚班列是春节后发运的首列“齐鲁号”欧亚班列。

　　据悉，为支持“齐鲁号”欧亚班列恢复发运，2月11日当天，胶州海关共办理放行35票、206标箱的过境货物。这些货物都要通过中亚班列，发往哈萨克斯坦等中亚国家。除当天发运的100标箱货物外，其余货物将陆续搭乘“齐鲁号”欧亚班列发运。

　　“当前胶州海关和多式联运中心的重点工作，一是要防疫情，二是要抓复工。疫情要防得住，货物要放得了。千方百计，统筹兼顾，确保万无一失。”胶州海关查检科关员王朕惟介绍说。

　　据了解，针对当前依然严峻的防疫形势，胶州海关迅速优化防疫期间多式联运海关监管模式，大幅降低过境集装箱封志验核比例，并通过视频系统远程监控现场作业情况，监管国际班列集装箱换装，最大程度上减少现场人员聚集。

　　“从本周起，中亚、中蒙、中欧（俄罗斯）、中欧（白俄罗斯）、青凭越等5条‘齐鲁号’欧亚班列，将全部恢复运行。青岛与俄蒙大陆、中亚国家、东南亚国家之间的国际物流大通道，可全部保持畅通。”多式联运中心经理魏学伦介绍说。 

　　（赵 伟 杜朝蓬）

(责编：杨曦、庄红韬)
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