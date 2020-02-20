中西部文化产业营收占比上升

2月14日，国家统计局发布了2019年文化产业发展情况数据。据对全国5.8万家规模以上文化及相关产业企业调查，2019年，上述企业实现营业收入86624亿元，按可比口径计算比上年增长7.0%，保持平稳较快增长。其中，中西部地区文化产业营业收入增速较快，占全国比重提升。

分行业类别看，文化及相关产业9个行业的营业收入均实现增长。其中，新闻信息服务营业收入6800亿元；文化投资运营221亿元；创意设计服务12276亿元。分产业类型看，文化制造业实现营业收入36739亿元，比上年增长3.2%；文化批发和零售业14726亿元，增长4.4%；文化服务业35159亿元，增长12.4%。分区域看，东部地区实现营业收入63702亿元，比上年增长6.1%，占全国比重为73.5%；中部、西部和东北地区分别为13620亿元、8393亿元和909亿元，分别增长8.4%、11.8%和1.5%，占全国比重分别为15.7%、9.7%和1.0%。

国家统计局社科文司统计师辛佳表示，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，2019年中国文化产业继续保持平稳较快发展。具体来看，呈现出四大特征。

一是文化行业全部实现正增长。在文化及相关产业9个行业中，新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务分别增长23.0%、13.8%、11.3%，增速均超过10%；文化投资运营和文化娱乐休闲服务增速由负转正，其中，文化投资运营由上年下降0.2%转为增长13.8%；文化娱乐休闲服务由上年下降1.9%转为增长6.5%。

二是文化新业态发展势头强劲。从文化及相关产业细分行业看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入19868亿元，比上年增长21.2%；占比为22.9%，比上年提高2.1个百分点。其中，互联网其他信息服务、可穿戴智能文化设备制造的营业收入增速超过30%。

三是文化服务业增速最快。文化服务业营业收入增速为12.4%，分别比文化制造业、文化批发和零售业快9.2和8.0个百分点；占比为40.6%，比上年提高2.0个百分点。

四是中西部地区占比提高。中、西部地区规模以上文化及相关产业企业营业收入分别增长8.4%和11.8%，分别比东部地区快2.3和5.7个百分点；占全国的比重分别比上年提高2.3和1.2个百分点。

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