澳门中资金融机构为中小企业纾困

新华社澳门2月19日电 （记者郭鑫）为响应特区政府防疫及经济纾困措施，澳门中资金融机构近日相继推出系列举措，满足中小企业应急融资需求，与澳门工商界共渡难关，提振经济。

中国银行澳门分行与澳门中华总商会联手推出12项金融措施强化对本地中小微企业的支援力度，包括：推出抗疫贷支持企业从不同渠道采购卫生防疫、医药产品等设备及物资，维持供应充足；向受疫情影响的企业，特别是酒店旅游、餐饮零售、运输物流等行业提供应急资金支持，维持日常经营服务；对受疫情影响的贷款客户，完善有关续贷及还款安排；推出本地采购贷款计划，引导贷款资金流向本地中小企业；配合政府电子消费券及医疗券推出本地消费激励计划，放大消费加乘效果等。

澳门中华总商会与中国银行澳门分行将陆续推行多项行动计划，联手支持澳门企业渡过难关，共同设立澳门企业适度多元发展服务平台，为企业升级转型、青创科创及大湾区发展投资等项目提供政策、资金及信息对接。

中国工商银行澳门分行也积极配合澳门特区政府新一轮经济援助政策，助力中小企业提升经营活力、刺激居民消费。继早前推出的50亿澳门元专项贷款援助以及针对中小企业、居民的金融优惠活动之后，再加码推出了针对企业和个人的惠民和助力澳门经济稳健的金融服务。

为进一步助力澳门疫情后的经济复苏，配合特区政府加大加快基建投放，工银澳门特别推出总额150亿澳门元的“工程贷”，将根据建筑商及工程企业实际需要制定专属的贷款方案。

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