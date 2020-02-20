央地联合发力 促消费政策再加码

抗击疫情的同时，中央和地方都在着力稳定居民消费，激发经济发展新活力。目前，从中央到部委接连释放信号，将扩大消费作为对冲疫情影响的重要着力点之一。《经济参考报》记者获悉，接下来，各部门和地方政府将积极应对疫情，着力满足网络消费、健康消费等新消费需求，加快释放新兴消费潜力。另外，汽车消费市场正酝酿配套政策，随着日前佛山打响2020年鼓励汽车消费第一枪，其他地方或加快举措落地步伐。分析认为，在系列政策部署之下，我国消费市场“补偿式”增长可期，市场规模还将持续扩大。

“疫情发生以来，我国消费市场首先受到影响，实体零售、旅游和餐饮、文化体育消费等受到较大影响。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受《经济参考报》记者采访时指出，不过也要看到，特殊时期所产生的新消费需求和趋势，看到我国消费市场“刚性强，韧性足”的现实基础。因此，加快释放消费市场潜力将是应对疫情影响的重要抓手。

记者注意到，最近两次的中共中央政治局常务委员会会议都对促消费做出了安排。其中，2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议提出，要着力稳定居民消费，加快释放新兴消费潜力，更好满足居民健康生活消费需求，进一步培养居民健康生活习惯。2月12日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出，要推动服务消费提质扩容，扩大实物商品消费，加快释放新兴消费潜力。

之后，商务部发布通知，从创新经营服务模式、加快步行街改造提升、推动服务消费提质扩容、释放新兴消费潜力、发展便利店和菜市场等五方面给出支持措施，支持应对疫情促消费。通知明确，要发展网络消费，引导电子商务企业以数据为纽带，精准匹配网络消费新需求，鼓励生活服务企业拓展线上销售。

地方层面也积极落实，在保障基本生活物资供应的同时，出台进一步促消费新举措，其中加快推进网络消费、服务消费、健康消费，以及丰富5G技术应用场景等为重要方向。例如，日前甘肃省出台举措，大力实行网上购物、线上教育、数字娱乐、网络诊疗等在线服务；支持5G、3D等技术在商业、教育、文化、旅游、娱乐等领域的广泛应用，培育虚拟再现服务和体验消费。

北京、河北、四川等地也提出，要积极培育消费热点，加快释放新兴消费潜力，大力促进健康消费、网络消费和新产业、新业态、新商业模式发展。

对于如何帮助小微企业复工复产、渡过难关，人力资源社会保障部失业保险司司长桂桢说，人社部会同财政部出台两个新举措，扩大中小微企业政策受益面，降低政策门槛，放宽申领条件，中小微企业裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，即5.5%；30人以下的企业裁员率不超过20%，都可以申领稳岗返还，即企业所缴上年度失业保险费的50%。允许湖北等重点地区根据实际情况，扩大受益企业范围；可以根据失业保险基金结余情况，对医疗物资、公共事业运行、群众生活必需等物资供应保障企业，给予更大力度的支持。目前，有261个地市已组织企业申报，已向11万户企业发放稳岗返还资金34亿元。

在保障重点企业用工方面，人力资源社会保障部就业促进司副司长宋鑫表示，加大政策支持。各地普遍出台了很多措施，如给予企业一定的吸纳就业补贴，给予从事招工服务的人力资源机构一定补助，有的地方对企业采用包车形式接回返岗职工的，还给予一定补贴。与此同时，人社部正会同有关方面抓紧完善就业支持举措，通过组织网络招聘活动、增加线上可以办理事项、开展一系列就业创业政策推介活动等方式，千方百计助力毕业生平安顺利就业。

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