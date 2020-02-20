银行业多举措输血战“疫”一线企业

近期，中央和地方在全力以赴抗击疫情的同时，也密切关注企业生产经营状况。记者了解到，为保障企业有序复工复产，银行业在单列专项资金、开通绿色通道、提升审批效率、降低融资成本的同时，还通过发行抗疫专题债券、理财产品等方式募集资金，增加信贷投放规模，助力战“疫”一线企业融资。

据了解，自疫情发生以来，不少企业存在资金短缺情况。金融市场在调动资金方面有着天然优势，为保障物资供应，银行业纷纷开通绿色通道，在提升审批效率的同时加大信贷投放力度。

“购买原材料、让工人在节日回厂加班都需要一笔大的资金。”湖北省荆州市一家防护品生产企业的负责人表示，疫情是企业始料未及的，此前没有任何的准备，要增产应急资金上存在缺口。

据该负责人介绍，在当地政府和银行机构的支持下，企业在三天之内拿到了两家银行的贷款，赶工生产的产品也都运往了武汉，“政府对防疫抗疫的相关企业‘开绿灯’，有需求尽力满足，有问题及时解决，让企业的生产没有后顾之忧。”

这一案例仅仅是近期银行业支持企业的缩影。银保监会最新数据显示，截至2月14日中午12时，银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持金额超过5370亿元。例如，工行专门设立支持疫情防控专项基金20亿元，青岛农商银行在1月份新增贷款79亿元的基础上又单列信贷额度10亿元，为抗击疫情相关企业提供融资支持。

此外，银行还通过发行债券、理财产品等多种方式调动资金，且受到市场热捧。国家开发银行、农业发展银行和中国进出口银行分别发行的1年期抗击疫情专题债券认购倍数均超过10倍，与平日发行的普通金融债券相比较为罕见，投资者的积极认购也推动债券利率大幅下行，低于同期市场资金利率。交银理财推出抗疫精选产品，所募集的理财资金将主要投向生产防疫用品的优质重点企业以及其他抗击疫情的相关领域。

业内专家表示，银行通过多种途径募集资金输血重点行业及企业，在特殊时期对于防疫药品、物资生产保障以及相关企业恢复正常生产经营具有重要意义。民生银行首席研究员温彬表示，银行作为金融体系的重要组成部分，发行抗疫主题理财产品以及专题债券为企业提供低成本的资金支持，一方面可以优化资产结构，另一方面也反映对实体经济的支持，也是社会责任的担当。

(责编：杨曦、庄红韬)