数字经济快速“补位”彰显中国经济韧性

受新冠肺炎疫情影响，2020年春节消费发生了显著变化。以数字经济为代表的新经济快速“补位”，彰显了中国经济的韧性。

“宅经济”催生消费新形式。春节假期，受疫情影响，中国老百姓不再串门走亲戚，“宅”在家中的中国人，短期内消费需求从线下转移到线上，催生了不少“宅经济”的新形式。比如，手游、直播、网购等以手机为基础的行业出现增长，新零售行业出现新的变化。此外，AI、VR、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术有效运用于电子商务，促进网络3D购物、实体店自助结算、无人超市24小时营业等，能够更加匹配人们的个性化消费需求。

远程办公或迎来发展元年。为了减少人员流动，多地推迟了异地人员返城、返岗时间。与此同时，字节跳动、苏宁科技、云之家等纷纷公布免费远程办公系统。实际上，远程办公由来已久，如钉钉、企业微信等，很多企业早就在使用，技术也已成熟。此前迟迟未能普及，主要是受传统管理哲学以及实践中团队协作问题的挑战，今年如此大规模、普遍性远程办公尚属第一次。2020年或成为远程办公元年。

在线教育渗透率将显著提升。目前全国多地学校利用“云端”技术，搭建“空中课堂”。随着需求的上升，在线教育企业获客成本降低、盈利水平提升。未来双师教育、在线直播、在线录播等会成为更受欢迎的教育场景，线上线下相结合的混合式教学将更加广泛。

2019年以来，我国制造业面临较大下行压力，叠加此次疫情影响，增长压力凸显。短期内，疫情将影响节后返工，订单减少、物流阻隔等对工业生产都存在一定影响。不过，新冠肺炎疫情对经济的影响主要是阶段性的，随着疫情的消退，经济会重新回到原来的轨道上。应该看到，中国经济韧性强、潜力大，回旋余地也大，疫情影响不会改变我国经济长期向好的基本面。

根据历史规律来看，每次危机的发生几乎都意味着新的契机。企业家在看到挑战的同时，也会更积极地拥抱变化，给商业带来新的契机。2003年非典时期，电子商务巨头抓住机会开始崛起，开启了中国电子商务黄金时代。本次疫情的紧迫性、严峻性将迫使和促进传统企业更加重视通过电子商务平台来开展采购和销售，对5G以及人工智能的应用也将持更开放的态度。这将推动产业互联网平台发展，提高传统企业的数字化经营。C端购物趋近成熟与饱和，这次改变更多会在生产的B端，生产制造以及种养殖业的产业数字化进程将会提速，产业互联网、人工智能、VR等新技术将得到更广泛应用，倒逼产业运转效率的提升，产业结构将得到优化。

(责编：杨曦、庄红韬)