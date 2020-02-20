多部门送政策“红包”助企业复工复产

扩大中小微企业政策受益面，已向11万户企业发放稳岗返还资金34亿元……《经济参考报》记者从19日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上了解到，在全力做好疫情防控工作的同时，中央各有关部门送出一系列政策“红包”，有序推动各类企业复工复产和稳岗就业。

国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民介绍说，目前企业复工复产已经取得积极进展。广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上工业企业复工率超过50%；截至2月17日，全国口罩产能利用率110%。37家重点监测的粮油加工企业已经复工36家，有色金属行业重点企业复工率达到80%，炼油行业复工率超过60%。

“落实收费公路暂免通行费的政策，阶段性减免社保费，实施企业缓缴住房公积金政策，切实降低企业生产经营成本，促进复工复产。”唐社民介绍下一步安排时表示。

其中，中央企业发挥着“顶梁柱”的作用。目前，96家中央企业所属2万余户主要生产型子企业的开工率超过80%。“下一步，我们重点是结合实际，分区域、分行业、分项目推进复工复产。”国资委宣传局局长、新闻发言人夏庆丰在回答《经济参考报》记者提问时指出。

他表示，分区域推进，疫情最为严重的湖北，除保障生活基本需求的相关企业，在疫情有效控制以后再稳妥组织复工复产。对疫情较为严重的地区，稳妥有序地推进复工复产。对疫情较轻的其他地区，努力实现全面复工复产。分行业推进，对涉医涉药等疫情防控企业，组织全面复工复产，对煤电油运、通信、粮油等企业要做到基础保障不间断。分项目推进，对有影响、带动力强的重大项目、重大工程，加快解决项目面临的困难，确保及时开工建设。

对于如何帮助小微企业复工复产、渡过难关，人力资源社会保障部失业保险司司长桂桢说，人社部会同财政部出台两个新举措，扩大中小微企业政策受益面，降低政策门槛，放宽申领条件，中小微企业裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，即5.5%；30人以下的企业裁员率不超过20%，都可以申领稳岗返还，即企业所缴上年度失业保险费的50%。允许湖北等重点地区根据实际情况，扩大受益企业范围；可以根据失业保险基金结余情况，对医疗物资、公共事业运行、群众生活必需等物资供应保障企业，给予更大力度的支持。目前，有261个地市已组织企业申报，已向11万户企业发放稳岗返还资金34亿元。

在保障重点企业用工方面，人力资源社会保障部就业促进司副司长宋鑫表示，加大政策支持。各地普遍出台了很多措施，如给予企业一定的吸纳就业补贴，给予从事招工服务的人力资源机构一定补助，有的地方对企业采用包车形式接回返岗职工的，还给予一定补贴。与此同时，人社部正会同有关方面抓紧完善就业支持举措，通过组织网络招聘活动、增加线上可以办理事项、开展一系列就业创业政策推介活动等方式，千方百计助力毕业生平安顺利就业。

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