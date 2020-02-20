各地税务部门聚焦“三力” 支持企业有序复工复产

人民网北京2月20日电 （记者车柯蒙）新冠肺炎疫情发生以来，税务部门深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，聚焦优惠政策落实要给力、“非接触式”办税缴费服务要添力、疫情防控工作要加力的“三力”要求，出台支持疫情防控的18条税收措施，切实做好各项工作，努力给广大纳税人、缴费人带来更多获得感。

政策有力度 落实有保障

“支持企业复产扩能有哪些税收政策服务？”“疫情期间生活服务业取得税收免征增值税的范围有哪些？”在近日浙江杭州抗击疫情的有关新闻发布会现场，税收助力企业复产成为媒体关注焦点。杭州市税务局紧盯企业复产扩能需求，梳理4大方面23项抗疫惠企政策服务举措，结合辖区内相关企业日常管理信息，迅速开展精准宣传辅导。

杭州九源基因工程有限公司生产的依诺肝素，被列入新冠肺炎的诊疗方案，用于辅助治疗。“税务部门的政策辅导和悉心帮助，让我们轻装上阵。”公司财务副经理成文表示，企业正心无旁骛生产，加班加点加紧出库。

面对疫情大考，用好税收支持政策，关键要在精准上下功夫。在广东东莞，税务部门系统研究税收支持政策和总局政策指引，推出涉及物资保障、医疗救治、民生保障、公益捐赠、生产经营等方面税收政策服务的“莞税20条”，迅速成立“战‘疫’政策辅导小组”，安排专人从后台分类梳理符合政策的企业台账，专组专线为企业提供政策享受辅导、涉税事项办理等服务。广东东阳光药业有限公司财务部部长闵文毕说:“这些切合实际的优惠政策，让我们更有信心搞好药物研发，更加坚定在疫情防控中发挥自己的‘光’和‘热’。”东莞市税务局长安税务分局局长姚茂基说，税务部门希望能够通过更贴心的政策落实，为企业参与防疫和复工复产增加一份实实在在的动力。

在中药生产重点城市安徽亳州，一批中药生产企业主动捐赠药品物资驰援抗疫一线。安徽汇中州中药饮片有限公司是一家特色药企，为抗击疫情捐赠了价值30余万元中药饮片，公司已享受自产物资免征增值税、企业所得税全额税前扣除等政策优惠近10万元，目前正积极扩大药品物资生产规模，全力保障防疫供应。亳州市税务局局长倪民说：“我们注重结合本地发展实际落细政策，激励更多企业参与防疫战疫，努力在基层发挥税收支持政策的最大效能。”

办税“不见面” 安全又高效

随着企业复工复产，各地办税需求增加，如何确保办税缴费服务的安全高效，成为税务部门的当务之急。为此，国家税务总局在公布185个“非接触式”网上办税缴费事项清单基础上，持续拓展网上办税缴费覆盖面，积极引导纳税人尽可能通过电子税务局等网上平台办税，进一步优化在线咨询，准确回应关切诉求。

珠海市税务局近日研发上线“战疫服务直通车”应用程序，纳税人关注税务微信公众号后，可实现多项涉税业务办理“一键直达”，在线咨询、银税互动等相关服务都可跳转浏览，将“非接触式”服务送到纳税人手中。

“珠海税务‘直通车’既可以便捷办理纳税申报、发票领用等涉税业务，遇到不明白的问题，还能通过‘在线咨询’模块随时随地咨询，疫情期间办理税费不受影响。” 广东宝莱特医用科技股份有限公司总经理燕金元表示。

“按照税务总局最新通知，2月份申报期限进一步延长到2月28日，最近有什么涉税需求直接跟我联系，你们抓紧复工搞生产。”2月17日晚，四川港通集团财务负责人接到了成都简阳市税务局局长周琳的“包联服务”电话。港通集团作为医用气体系统供应商，在疫情防控期间承担着部分地方医院的负压隔离病房改造建设。为了让医疗物资生产企业放下心来抓生产，成都简阳市税务局建立了“抗疫包联服务制度”，明确责任领导，组建后台支持团队，对131户防疫重点企业“一对一”帮扶，确保税务总局“防控疫情18条措施”第一时间落实到位。

“这段时间虽然没有和税务人员见面，但发票领用通过邮寄当日就到，纳税咨询随时打电话，无欠税证明第一时间开具送达，各项税收支持政策也是第一时间告知，部分涉税事项还可以容缺办理。”港通集团财务负责人张秋说，“心里感觉很温暖，我们一定全力以赴，为抗疫前线提供充足的‘武器弹药’。”

“把脉”更精准 优质服务解难题

为打赢疫情防控这场人民战争，税务部门着力完善服务手段，采取开辟“绿色通道”等举措支持疫情防控重点保障企业。

在江苏无锡，税务部门与人社、财政等部门共同落实失业保险支持企业稳定就业岗位工作，对受疫情影响较大的餐饮住宿业、零售业、交通运输业等行业开展深度服务，为困难企业提供脱困向好的解决方案，提高稳岗资金使用效率。累计向4.76万家企业发放稳岗返还资金2.81亿元，惠及职工112.75万人，向208家企业发放经营困难且恢复有望稳岗返还资金3.06亿元，惠及职工3.7万人，有力帮助企业减少疫情损失，促进实体经济健康发展。

青岛炼化公司作为国内医卫用品原料主力生产企业之一，在接到上级部门紧急转产无纺布专用料的生产指令后，通过一系列工艺改造措施，高负荷生产无纺布料，日产用料600吨，累计生产7000多吨。然而，该企业主营的煤油销售和物流运输受疫情影响无法出库，资金周转十分困难。青岛经济技术开发区税务局通过税收分析并紧急联系企业了解到这一情况后，立即受理了该企业提出的缓缴5亿多元税款的申请，为企业雪中送炭。青岛经济技术开发区税务局局长王文礼说：“税务部门将进一步加强税收经济分析，及时了解企业复工复产情况，主动帮助企业缓解生产经营困难，为疫情防控和经济社会发展提供有力支持。”

(责编：车柯蒙、孙阳)