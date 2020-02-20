驻企特派员助企业实现医疗物资收储调运

人民网北京2月20日电 近期，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制物资保障组第二十二工作组进驻际华三五三四制衣有限公司。连日来，驻企特派员加紧与企业、地方、相关部门协商，紧紧围绕尽快实现医疗物资统一调拨、缓解武汉疫情前线紧张局面，扎实开展相关工作。
2月12日晚抵达山西运城后，驻企特派员立即与企业主要负责同志沟通相关情况。13日，深入企业运城、闻喜两个生产基地实地调研，组织召开专题座谈会，迅速掌握制约瓶颈和第一手资料，并于当日晚23点连夜召开协调会，与山西省药监局领导及相关同志、企业主要负责人紧急磋商，就企业尽快获得应急生产许可证和医疗器械注册证达成共识，并于14日顺利获得相关资质。
在工业和信息化部相关司局的支持下，帮助企业联系山东军璇智能设备制造有限公司紧急采购压条机7台，进一步释放产能；畅通浙江百昊公司覆膜无纺布供应渠道，确保原料稳定供应；将际华三五三四制衣有限公司纳入医用防护服国家临时收储重点生产企业名单，奠定收储调拨基础；组织召开集中统一调拨重点医疗应急防控物资专题会议，明确工作要求。此外，与其他工作组、中国医药集团、企业相关同志反复研究优化工作流程，细致做好物资起运、电子辐照消杀、收储调拨等环节高效衔接，力争最短时间将防疫物资运抵武汉。
据介绍，2月16日，实现企业首批10000套医用防护服收储，并于18日由铁路运抵武汉。截至2月19日，企业已完成48000套医用防护服收储，调拨武汉20000套。目前，际华三五三四制衣有限公司医用防护服日产能已从2月13日的6000套提升至2月19日的11000套，2月底有望达到日产15000套。
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