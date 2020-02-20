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工信部：运用新一代信息技术战疫情 促复工 保民生

2020年02月20日10:56  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月20日电 （记者车柯蒙）近日，工业和信息化部印发通知，部署运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和企业复工复产工作。

通知要求各省级工业和信息化主管部门、通信管理局等有关单位，在运用新一代信息技术全面支持疫情科学防控、加快企业复工复产以及强化服务保障等三方面做好16项具体工作。

运用人工智能、5G等新技术支持疫情科学防控 

通知要求，要运用新一代信息技术全面支持疫情科学防控。组织信息技术企业与医疗科研机构联合攻关，利用人工智能、大数据、5G等技术，加快病毒检测诊断、疫苗新药研发、防控救治等速度，提高抗疫效率。

通知表示，工信部支持运用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术服务疫情监测分析、病毒溯源、患者追踪、人员流动和社区管理，对疫情开展科学精准防控。此外，还要依托互联网平台开展医疗防疫物资的供需精准对接、高效生产、统筹调配及回收管理。引导企业加强互联网应用能力，充分运用网上疫情防控资源和信息化工具，建立线上线下、联防联控的管理体系。

运用新一代信息技术加快企业复工复产

针对疫情对企业造成的停工停产问题，工信部要求指导企业用好信息技术手段和信息化工具，增强软件应用能力，创新思路和方法，用两化融合提升生产管理水平，助力企业尽快复工复产。

通知指出，要发挥大型平台企业和行业龙头企业的作用，通过工业互联网平台保障供应链的完整，做好生产协同和风险预警。对于可能停产断供的关键环节，提前组织柔性转产和产能共享，以信息化手段管控好供应链安全。面对疫情对中小企业复工复产的严重影响，支持运用云计算大力推动企业上云，重点推行远程办公、居家办公、视频会议、网上培训、协同研发和电子商务等在线工作方式。

对于制造业，通知称，推动制造企业与信息技术企业合作，深化工业互联网、工业软件(工业APP)、人工智能、增强现实/虚拟现实等新技术应用，推广协同研发、无人生产、远程运营、在线服务等新模式新业态，加快恢复制造业产能。

运用新一代信息技术探索“零接触”购物和娱乐模式

为确保百姓生活必需品和精神营养品供应，通知指出，支持完善疫情期间网络零售服务和物流配送体系，加强电子图书、影视、游戏等领域数字文化产品和服务的开发，形成丰富多样的“零接触”购物和娱乐模式。

通知还表示，支持互联网交通、物流、快递等生产性服务企业率先复工复产。支持工业电子商务企业和物流企业高效协同，运用互联网、大数据、区块链等技术完善智慧物流体系，打通生产生活物资流通堵点，保障生产资料和生活用品有效供给。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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