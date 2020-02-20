人社部：免减缓三项措施 阶段性减免企业社保费

人力资源社会保障部副部长游钧（中国网 郑亮）
人民网北京2月20日电（任妍）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会，请人力资源社会保障部、财政部、住房城乡建设部、税务总局、医保局负责人介绍阶段性减免企业社保费、医保费和缓缴住房公积金有关情况，并答记者问。人力资源社会保障部副部长游钧表示，为贯彻落实习近平总书记的指示精神和党中央、国务院的决策部署，人社部会同财政部、税务总局研究制定了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，明确了免、减、缓三项措施。
游钧介绍说，免，就是从2020年2月起，各省份可以对中小微企业的养老、失业、工伤保险的三项社保的单位缴费实行免征，免征的期限不超过5个月，也就是说免征的政策可以执行到6月份。湖北省可以将免征的范围扩大到各类参保企业。减，就是湖北以外的全国其他省份对大型企业等其他参保单位的三项社保单位缴费可减半征收，减征的期限不超过3个月。由于机关事业单位不涉及经营问题，受疫情影响较小，因此不纳入此次减免政策的范围。缓，就是受疫情影响，生产经营出现严重困难的企业可申请缓缴，缓缴的期限原则上不超过6个月，缓缴期间免收滞纳金。
游钧表示，为保证减免政策落实到位，《通知》同时提出要确保职工个人的权益不受影响，要确保各项社保的待遇按时足额支付。各省政府要切实承担起主体责任，同时对推进社会保险省级统筹，继续实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度提出了要求，明确2020年企业职工基本养老保险的基金中央调剂比例提高到4%，来进一步加大对困难地区的支持力度。
游钧指出，这次阶段性减免企业三项社会保险单位的缴费，是充分考虑到三项社会保险制度的运行和基金的结余情况，总体上的基金支撑能力比较强，减免政策实施以后能够保证制度运行的正常，能够确保养老金等各项社会保险待遇按时足额支付。这次减免是在去年实施降低社会保险费率政策的基础上进一步减轻企业社保缴费的压力，减负的力度、减负的效果将超过去年。之所以下这样的决心和力度，就是希望通过减免企业社保缴费，能够切实缓解企业当前的生产经营困难，帮助企业渡过难关，支持企业稳定和扩大就业，努力把新冠肺炎疫情的影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。
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