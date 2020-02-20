财政部：预计养老金减收4714亿元 影响总体可控

财政部副部长余蔚平（中国网 郑亮 摄）

人民网北京2月20日电（记者庄红韬）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部副部长余蔚平在会上表示，截止到2019年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余已经超过了5万亿元。这次出台的阶段性的减费政策，预计养老金减收4714亿元，虽然基金收入有所减少，但是影响总体可控，确保养老金按时足额发放是有保障的。

余蔚平介绍，从近几年实际执行的情况来看，我国养老保险制度运行总体是平稳的。虽然随着人口老龄化程度的加剧，部分地区出现了基金收支压力加大的情况，但是基金的累计结余仍在不断增加。

余蔚平表示，我们也注意到，我国养老保险基金的结余分布在省份之间是不平衡的，为此我们和人力社会保障部进行了详细的测算，做了充分的预案，计划采取一系列的应对措施，帮助地方做好养老金按时足额发放的工作。这些措施概括起来说是四个加大力度：

一是加大中央财政对基本养老保险基金的补充力度。近年来，中央财政持续加大对基本养老保险基金的补助力度，重点是向基金收支矛盾较为突出的中西部地区和老工业基地倾斜。从1998年到2019年，中央财政对企业职工基本养老保险基金的补助累计超过了4万亿元，其中2019年安排5261亿元，今年我们还将继续加大补助的力度，帮助地方缓解因为阶段性降费对基金造成的收支压力。二是加大养老保险基金的中央调剂的力度。2018年，我国建立了企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，从实施的效果来看，这项政策对有效的平衡地区间基金的负担发挥了关键的作用。2019年，通过基金的中央调剂，中西部地区和老工业基地的省份受益是1500多亿元。今年调剂的比例将进一步提高，中央调剂基金的规模将相应的增加。

三是加大划转部分国有资本充实社保基金的力度。为进一步增强社保基金的可持续性，2019年7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金的工作，截至2019年底，中央层面已经完成四批81家中央企业和中央金融机构国有资本的划转工作，划转的国有资本是1.3万亿元，地方层面划转的工作也正在积极的推进。下一步，我们将会同相关部门务实高效的完成划转工作。

四是加大基本养老保险基金改革的力度。按照党中央、国务院的决策部署，积极配合人力资源社会保障部等部门推动改革和完善基本养老保险制度，加快建立基本养老保险全国统筹制度，建立健全基本养老保险金合理的调整机制，强化制度的约束机制，不断增强制度的可持续性。

余蔚平指出，通过上述这些措施，我们能够做到两个不折不扣。一是不折不扣的落实好阶段性减免社保费的政策，切实减轻企业尤其是中小企业的负担。二是不折不扣的确保养老金按时足额发放，切实维护广大退休人员的养老权益。

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