财政部：通过减轻负担拉动企业的经济增长

财政部副部长余蔚平（中国网 郑亮 摄）

人民网北京2月20日电（记者庄红韬）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部副部长余蔚平在会上表示，这次出台的减免社保费的政策，预计减负约6000亿元，影响是总体可控的。财政部将积极配合相关部门，坚定不移的落实落细各项社保费的减免政策，通过减轻企业的负担拉动企业的经济增长。

余蔚平介绍说，目前我国社会保险制度运行总体是良好的，据初步汇总的2020年社会保险基金的预算的反映，2019年7项基金预算执行的总收入是8.1万亿元，总支出是7.5万亿元，当期结余是0.6万亿元，累计结余9.4万亿元。这次出台的减免社保费的政策，预计减负约6000亿元。可见，虽然基金收入有所减少，但是影响是总体可控的。

今年的财政政策方针是要继续实施积极的财政政策，并要大力提质增效，更加注重结构调整。阶段性的减免社保保险费，从短期看、局部看，会造成基金收入有所减少，但是从中长期看，从整体看，通过减轻企业的负担，有利于进一步激发市场的活力，随着企业效益的改善，税基的扩大，财政收入形势会逐步好转。因此，我们将积极配合相关部门，坚定不移的落实落细各项社保费的减免政策，把该减的减下来，减到位，通过减轻企业的负担拉动企业的经济增长。

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