国家税务总局:2月已缴纳有关费款企业将按规退抵

人民网北京2月20日电 （记者车柯蒙）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会。国家税务总局副局长王陆进介绍说，国务院常务会议决定出台阶段性减免企业社保费、医保费政策，这是在当前统筹做好疫情防控和经济社会发展的工作中，稳企业、稳就业的一项重大举措。对于有的企业2月份已经缴纳了有关费款，将按照规定进行退抵，作出妥善处理，实实在在地缓解企业经营困难。

“目前，全国有18个省份和3个计划单列市的企业社保费、医保费是由税务部门负责征收，我们的主要任务就是同有关部门一起狠抓落实，确保企业在第一时间实打实地享受到政策好处。”王陆进表示，国家税务总局在抓落实的工作中，将切实做到“四个到位”：

一是宣传辅导到位。就是要做好企业缴费人员和税务操作人员两方面的政策辅导。在疫情期间，将主要通过网站、热线、微信、短信等方式来讲解政策，解读操作，回答疑问，并根据情况对企业一对一地进行推送，确保不见面不上门就能把政策送到每一户企业，让企业知政策、会操作、能享受。同时，在我们内部还将利用视频会议、网络办公以及在线授课的方式，开展税务干部的业务培训，我们要确保有关工作人员特别是热线的坐席人员以及办税服务厅窗口的操作人员学得懂、答得准、会执行。我们还要进一步健全快速响应机制，对于企业在享受政策中遇到的问题、困难和诉求，要在第一时间处理，第一时间解决，第一时间反馈。

二是操作准备到位。根据各省的实施方案，因地制宜，及时调整信息系统的配置。要添加企业类型的标签，因为这些政策区分了大企业和中小微企业。还要简便优化业务流程，完善电子税务局网上申报和特色APP掌上申报的相关功能，努力让企业免填单、非接触就能便捷的享受减免优惠，我们还要快速办理缓缴等业务。同时要加强部门之间的信息共享，确保职工个人权益不受影响。对于有的企业2月份已经缴纳了有关费款，将按照规定进行退抵，作出妥善处理，实实在在地缓解企业经营困难。

三是核算分析到位。通过分户核算、机生机汇、比对审核等方式，我们将同有关部门一起把减免费款的数算准，把账搞清楚，让社会及时了解政策的效果。同时，还要推动各地根据政策实施情况，及时调整社会保险基金收入预算，从而为政策的落实打好基础。

四是监督考核到位。我们将把落实政策纳入税务系统的绩效考评体系，压实责任，同时加强督办、严肃纪律，同有关部门和地方党委政府一道，合力确保党中央、国务院的好政策切实发挥出好效果。在这个非常时期，为企业尤其是中小微企业的发展给予有力的支持。

(责编：车柯蒙、孙阳)