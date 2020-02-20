发改委：中央指导组与湖北、武汉建立每日对接机制

中央指导组成员、发展改革委副主任连维良（新华社记者 肖艺九 摄）
人民网北京2月20日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今天在湖北武汉举行新闻发布会，介绍中央赴湖北指导组组织开展疫情防控工作情况。中央指导组成员、发展改革委副主任连维良在会上表示，为解决物资保障问题，中央指导组与湖北省、武汉市建立物资保障每日对接机制，每日调度，每日跟踪落实情况，每日解决个案问题。
连维良表示，自新冠肺炎疫情发生以来，医疗物资供应一度是疫情防控工作的短板，是严重制约病人救治、威胁医护人员安全的突出矛盾。中央指导组坚持把疫情严重地区人民群众生命安全和身体健康放在第一位，利用一切可利用的资源，调动一切积极力量，切实加强物资供应保障。
连维良介绍，在各方共同努力下，一线医护人员所需的重点医疗物资能够得到保障，生活物资供应基本上是充裕的。医疗物资供应能够从严重不足到总体保障，首先是联防联控机制统筹调度，集中全国和各种渠道的资源，保湖北、保武汉。二是更多生产企业在做好科学防控的前提下，迅速复工复产，许多企业转产扩能，重点医疗物资产能产量大幅增加。三是全国各地、社会各界、海内外发扬“一方有难、八方支援”的精神，纷纷伸出援手，慷慨捐赠。四是广大医护人员、高危岗位人员，包括新闻媒体记者，科学使用、合理使用、分类使用、节约使用医疗物资。五是方方面面构建战时机制，特事特办，急事急办，有的先排产后补合同，有的先发货后付款，一切为“战疫”让路。
“但是我们深知，按照应收尽收、应治尽治的要求，大量医疗外援人员的增加，床位的增加，还将产生大量医疗物资需求。一些医疗物资在品种上还存在结构性矛盾，不同医疗机构、不同地市的个案问题仍然存在。在实行严格的管控措施后，居民购买生活物资不如以前方便，市场上还有部分用品时段性出现短缺。”连维良说。
当前新冠肺炎疫情防控到了最关键的阶段。连维良指出，为解决物资保障问题，中央指导组与湖北省、武汉市建立物资保障每日对接机制。与外援医疗队和重点医院建立直接沟通机制，直接了解存在的困难和问题，尽快帮助处理。
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