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商务部：2019年我国服务外包执行额首次突破万亿元

2020年02月20日17:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月20日电 （栗翘楚）2020年2月20日，商务部新闻发言人高峰在商务部召开的网上新闻发布会上表示，2019年我国服务外包执行额首次突破万亿元。

高峰介绍，2019年我国服务外包发展五个方面的特点：

一是产业规模稳步扩大，执行额首次突破万亿元。2019年我国企业承接服务外包合同额15699.1亿元人民币（币种下同），执行额10695.7亿元，同比分别增长18.6%和11.5%，执行额首次突破万亿元，再创历史新高。其中，离岸服务外包合同额9207.9亿元，执行额6555.8亿元，同比分别增长15.6%和11.8%（以美元计算，离岸服务外包合同额1389.1亿美元，执行额968.9亿美元，同比分别增长15.4%和9.3%）。

二是结构进一步优化，高端业务持续快速发展。2019年我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额2894.3亿元，同比增长9%，占离岸业务执行额的44.1%,其中ITO主要领域信息技术研发服务的执行额2327.8亿元，占80.4%；承接离岸业务流程外包（BPO）执行额1183.9亿元，同比增长30.4%，占离岸业务执行额的18.1%，其中BPO主要领域业务运营服务的执行额763.8亿元，占64.5%；承接离岸知识流程外包（KPO）执行额2477.6亿元，同比增长7.6%，占离岸业务执行额的37.8%，其中KPO主要领域设计服务的执行额1574.2亿元，占63.5%。以医药和生物技术研发服务、检验检测服务、互联网营销推广服务、电子商务平台服务等为代表的高端生产性服务外包业务快速增长，同比分别增长15.3%、20.5%、37.1%和53.2%。

三是美国、欧盟和“一带一路”市场增速加快，过半业务集中在前三大市场。2019年，我国企业承接美国服务外包业务执行额为1325.8亿元，同比增长10.3%，比前一年快5.6个百分点；承接欧盟服务外包执行额1111.9亿元，同比增长17.6%，比前一年快10.7个百分点；承接“一带一路”沿线国家离岸服务外包执行额1249.5亿元，同比增长12.4%，比前一年快4.4个百分点。从业务规模看，美国、欧盟和中国香港是我前三大发包市场，合计占发包总额的54.5%。

四是产业转移加快，区域布局进一步优化。随着服务外包产业的支持政策向全国推广，业务向三四线城市转移加快。2019年非服务外包示范城市承接离岸服务外包执行额978.3亿元，同比增长37%，占全国的15%，占比较2018年提升3个百分点。从区域看，长三角区域承接离岸服务外包执行额3246.6亿元，约占全国一半，是我国服务外包产业的主要集聚区。粤港澳大湾区、京津冀和东北三省离岸服务外包执行额分别为824亿元、642.7亿元和246.2亿元，同比分别增长4.9%、26.3%和10.8%，占全国的比例分别为12.6%、9.8%和3.8%。

五是新兴就业形态扩展就业空间，稳定大学生就业作用明显。随着服务外包加快转型升级，众包、云外包、平台分包等新模式不断涌现并快速发展，为年轻人特别是大学生提供了灵活就业的新渠道，推动了零工经济等新兴就业形态的发展。2019年，我国服务外包产业新增从业人员103万人，其中大学（含大专）以上学历60.6万人。截至2019年底，从业人员共1172万人，其中大学（含大专）以上学历750.1万人，占从业人员总数64%，对稳定大学生就业发挥了重要作用。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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