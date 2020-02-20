麻辣财经：史上最大规模减免！中小微企业可免缴3项社保

“我们的呼声上面听到了！”“这么大的社保减免力度，完全出乎想象！”“政策出台的速度太快了！”……2月18日，阶段性减免企业社保单位缴费的政策一出，企业负责人纷纷表示，“有了这些政策，应对疫情我们更有信心了！”

“这次阶段性的减免社保缴费，是我们应对疫情这一突发事件所采取的一项特殊措施，也是我国社会保障历史上的第一次。”人社部副部长游钧说，我们的目的是尽最大可能帮助企业渡过难关，纾解企业的困难，推动企业复工复产，支持稳定和扩大就业。

具体措施包括免、减、缓三项：

免，即2—6月，各省份可对中小微企业的养老、失业、工伤保险的三项社保的单位缴费实行免征。湖北省可以将免征的范围扩大到各类参保企业。

减，即2—4月，湖北以外的全国其他省份对大型企业等其他参保单位的三项社保单位缴费可减半征收。由于机关事业单位不涉及经营问题，受疫情影响较小，因此不纳入此次减免政策的范围。

缓，即受疫情影响，生产经营出现严重困难的企业可申请缓缴社保费用，缓缴的期限原则上不超过6个月，缓缴期间免收滞纳金。

此次阶段性减免社保缴费，能在多大程度上减轻企业负担？社保减免后缴费少了，会不会影响养老金发放？针对大家关注的这些热点问题，人社部、财政部有关负责人进行了详细解读。

史上最大规模社保减免，可为企业减负5000多亿元

“研究过程中，我们比较了多种方案，经过综合分析，我们认为阶段性减免社保费的效果更直接，针对性和实效性也更强。”游钧说，初步估计，我们预测此次阶段性减免共可减少三项社保企业缴费5000亿元以上，比去年较大幅度降低社保费率综合方案的力度还要大。

这一举措让很多企业感到了温暖。魅KTV创始人吴海说，这次减免具有很强的普惠性，坚定了中小微企业度过难关的信心。“我们的第一反应就是一下子就把企业能够‘挺’的时间翻了一倍”。吴海介绍，在企业复产复工受影响的情况下，社保是服务型企业成本的大头，仅社保和公积金两项的月支出就在107.66万元。

“在遇到突发重大疫情的危急时刻，社会保险制度就是要充分发挥社会保险的社会减振器和民生安全网的作用，既要兜牢底线，也要支持经济发展，稳定和促进就业。保企业才能稳就业，稳就业才能有保障，形成企业发展与社保制度发展的良性循环。”游钧说。

除了减免社保缴费，企业还可以缓缴公积金。“按照国务院常务会议的要求，住房城乡建设部会同财政部、中国人民银行研究提出了关于住房公积金的三项阶段性支持政策。” 住房和城乡建设部副部长倪虹说。

一是对企业，可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金。缓缴期间缴存时间要连续计算，不影响每个职工正常提取和申请住房公积金贷款。

二是对职工，特别是对一线的医护人员、疫情防控人员，因疫情需要来隔离或者暂时受疫情影响的职工，同样2020年6月30日前，住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理。同时，考虑对于支付房租有压力的缴存职工，可合理提高租房提取额度，并灵活安排提取时间。

三是对疫情比较严重和严重地区的企业，在与职工充分协商的前提下，可在2020年6月30日前决定自愿缴存公积金。

社保缴费和公积金缴费减、免、缓，就是要大力减轻企业负担，稳定百姓就业。

“疫情对经济的冲击是暂时的，就业机会依旧存在，随着疫情的缓解，相关就业机会将逐渐释放。”中国劳动科学研究院副院长莫荣说，相信在这次超预期利好政策的带动下，中小微企业能顺利渡过难关，走出低谷。

“中国经济长期向好的基本面没有变，所以就业局势总体稳定的基本面也没有变。”游钧说，当前疫情对企业用工和就业带来一些影响，比如开复工的时间推迟，劳动者返岗时间错后，还有一些中小微企业经营压力较大，劳动力市场出现阶段性的错配。但这是短期的，待疫情缓解以后，随着经济的企稳，前期的消费和投资将会释放，劳动力的市场需求也会同步扩张，我国就业局势有望保持总体稳定。

“除了减免社保缴费，财政部还在促进稳定岗位和就业创业方面出台了相关的措施。”财政部副部长余蔚平说，这些措施包括加大失业保险稳岗返还的力度，加大职业培训补贴的支持力度，发挥创业担保贷款的作用，使用结构调整奖补资金支持相关的企业稳定就业等。

“下一步，我们将会同有关部门，指导地方细化减免社会保险费等有关减轻企业负担的政策和措施，确保各项政策尽快落地见效。”余蔚平说，同时，加强分析研判，跟踪重点的行业，重点的区域，重点的群体就业形势的变化，结合实际情况及时调整完善现行的政策措施。

养老金累计结余超5万亿元，按时足额养老金发放有保障

实施阶段性社保减免政策，基金进一步减收，今年的养老金发放会不会受影响呢？

“截至2019年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余已经超过了5万亿元。这次出台的阶段性的减免政策，预计养老金减收4714亿元，虽然基金收入有所减少，但是影响总体可控，确保养老金按时足额发放是有保障的。”余蔚平说，帮助地方做好养老金按时足额发放工作，今年还要做好四个“加大”。

——加大中央财政对基本养老保险基金的补充力度。从1998年到2019年，中央财政对企业职工基本养老保险基金的补助累计超过了4万亿元，其中2019年安排5261亿元，今年还将继续加大补助的力度，帮助地方缓解因为阶段性降费对基金造成的收支压力。

——加大养老保险基金的中央调剂的力度。2018年，我国建立了企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。2019年，通过基金的中央调剂，中西部地区和老工业基地的省份受益1500多亿元。今年调剂的比例将进一步提高至4%，中央调剂基金的规模也将相应的增加。

——加大划转部分国有资本充实社保基金的力度。截至2019年底，中央层面已经完成四批81家中央企业和中央金融机构国有资本的划转工作，划转国有资本1.3万亿元。目前，地方层面的划转工作正在积极的推进。

——加大基本养老保险基金改革的力度。今年，我国将加快建立基本养老保险全国统筹制度，建立健全基本养老保险金合理的调整机制，强化制度的约束机制，不断增强制度的可持续性。

“ 通过上述这些措施，我们能够做到两个不折不扣。不折不扣落实好阶段性减免社保费的政策，切实减轻企业尤其是中小企业负担；不折不扣确保养老金按时足额发放，切实维护广大退休人员的养老权益。”余蔚平说。

(责编：杨光宇、曹昆)