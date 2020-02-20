商务部：湖北及武汉生活必需品供应总体充足

人民网北京2月20日电 （栗翘楚）2020年2月20日，商务部市场运行司副司长王斌在商务部召开的网上新闻发布会上表示，当前，湖北及武汉生活必需品市场运行平稳，供应总体充足。

王斌表示，2月18日，湖北省重点调查企业粮食、食用油、牛奶等动态库存可满足15天以上供应；冷鲜猪肉动态库存可供7天左右销售，加上政府储备冻肉，可保障10天以上供应；蔬菜动态周转库存可保障5天供应。武汉白沙洲、四季美2大批发市场蔬菜交易量4400吨，比前一日增长7%，比2月初增长1.4倍；库存9123吨，比前一日增长0.3%，比2月初增长8%。

针对湖北武汉、黄冈等城市对居民小区实行封闭管理等情况，王斌表示，各级政府部门和企业积极采取措施，保障疫情防控大局下的居民消费需求。一是发展代购集配，生活必需品供应由各社区居委会代购，商超企业负责配送。各大商超纷纷推出各种套餐包，如蔬菜包、水果包、粮油包，且价格与零买大体相当，方便社区集中采购。二是发展线上采购，鼓励实体零售企业积极发展线上下单、线下配送业务，发布线上买菜电商平台信息，方便居民网上买菜。三是发展定点直供，组织市郊农业合作社与社区结对，定点配送、直供小区。

与此同时，各级商务部门正积极采取措施，逐步加以解决，如发挥志愿者作用，缓解社区和超市人手不足的问题。王斌表示，希望相关省市协调企业积极向武汉市支援一次性餐盒、保温箱等物资。

(责编：栗翘楚、孙阳)