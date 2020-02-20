商务部：已通过各种贸易方式进口口罩超12亿只

人民网北京2月20日电 （栗翘楚）2020年2月20日，商务部外贸司司长李兴乾在商务部召开的网上新闻发布会上表示，据监测统计，截至今天，各种贸易方式进口口罩已超过12亿只，防护服超过1300万套。其中，59个跨境电商综试区跨境电商平台和企业累计进口口罩超过5000多万只，防护服近100万套。

李兴乾表示，国际医疗产品供应，对中国抗击疫情做出重要贡献，弥补了中国国内短期生产供应的不足。医疗物资保障是对进口贸易各环节的一次全方位考验。实践证明，进口链条各环节快速响应、高效运行，并在最短时间内送达最终用户，总体顺畅有效。

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