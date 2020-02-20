商务部：疫情不会改变我国消费长期稳定的发展趋势

人民网北京2月20日电 （栗翘楚）2020年2月20日，商务部市场运行司副司长王斌在商务部召开的网上新闻发布会上表示，要全面、客观、理性分析看待新冠肺炎疫情对消费的影响。疫情对消费短期影响较大，中期影响平缓，后期逐步恢复，疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。
王斌表示，从时段上看，一季度消费影响最大。疫情高峰在1月下旬爆发，对1、2月特别是2月份影响最重，3月份消费市场有望触底企稳；预计二季度消费市场仍将处于恢复期，下半年进一步好转，受疫情影响的部分补偿性消费进一步释放。
从结构上看，餐饮、住宿、旅游、文化、娱乐等服务消费受影响较大；从品种上看，汽车、家电、金银珠宝、服装鞋帽等耐用消费品受影响较大，食品、日用品等刚性生活必需品影响有限，口罩、消毒液、红外体温枪等防护用品销售大幅增长；从业态上看，百货店、大型购物中心、沿街专业店和专卖店影响较大，超市、便利店销售增长；从模式上看，线下消费影响较大，线上消费影响相对较小，网络消费、信息消费稳定增长。
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