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商务部：我国外贸生产正在快速恢复

2020年02月20日17:59  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月20日电 （栗翘楚）2020年2月20日，商务部外贸司司长李兴乾在商务部召开的网上新闻发布会上表示，2月10日起，除湖北省以外，各地具备条件的外贸生产企业也开始逐步复工复产。

目前，外贸生产企业复工复产情况主要呈现3个特点：

一是外贸生产正在快速恢复。在各地方和有关部门的指导帮助下，外贸企业复工复产总体进度加快。外贸大省引领带动作用明显，浙江、山东重点外贸企业复工率均在70%左右，广东、江苏等外贸大省也在迅速复工，进展符合预期。

二是分区分级推进。总体上，目前各地方正在按照党中央、国务院部署，实行精准防控、分区分级，稳步有序推进外贸企业复工复产。低风险地区，正在全面恢复正常生产。中风险地区，尽快有序恢复正常生产。高风险地区，根据实际情况逐步恢复。受疫情形势、员工返岗情况等因素影响，各地实际复工复产水平具有一定差异化特征。

三是复工进度不平衡问题正在好转。目前原材料供应紧张、境内外物流衔接不畅局面正在有效缓解，产业链上下游各环节联动匹配迅速恢复，不同行业物流渠道正在适应企业和产品需要加快恢复。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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