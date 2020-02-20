“非接触式”办税 申报期延长 筑牢防控安全线

“您好！我是疏勒县税务局税源管理股干部，特殊期间，2月的法定申报期延长至2月24日，请您收悉。”

“好的，我已经通过税企QQ群了解了相关情况，谢谢你们再次提醒我。”纳税人王女士说。

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控严峻形势，新疆疏勒县税务局全体干部坚持和加强党的全面领导，全力守护“责任田”，将防控与服务措施想在前面、做在前面，扎实做好疫情期间的纳税服务工作。

党建引领，筑牢疫情防控战斗堡垒

疏勒县税务局把疫情防控作为当前一项重要任务来抓，局党委书记、局长第一时间组织召开疫情防控会议，将上级有关工作部署和自治区领导指示精神逐级传达至每一名干部，就提高思想认识、加强自我防控、维护大局稳定等方面做出安排部署，成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组及办公室，负责全面协调和梳理各业务在疫情期间的防控要点和纳税服务关键点，设立5个小组协助办公室做好各项工作。其他领导班子抓好分管部门的防控工作，坚持党建引领，发挥支部战斗堡垒、党员先锋模范和工青妇桥梁作用，积极主动做好疫情防控工作。

温馨提示，“非接触式”办税更安全

为进一步防控疫情，以“宣传引导一个都不落”为目标，疏勒县税务局积极拓展“非接触式”办税缴费服务，第一时间通过税企微信群、电话、12366短信等平台积极推广申报期限延长、网上办税渠道、电话咨询渠道等信息广泛宣传。成立党员突击队做好咨询电话接听工作，对纳税人、缴费人个性化问题和需求，切实通过12366纳税服务热线、微信等方式解决，方便纳税人足不出户办税体验。截止目前，已解决10余条涉税问题。

“看到通知之后，开始心里还有点慌，给税务干部打了电话，她将详细的操作指南截屏发给了我，服务真贴心！”纳税人乌拉木江为税务人员的贴心服务点赞。

落实防控措施，筑牢防控安全线

首先，对干部的情况进行全面摸排，强化自身防疫工作的宣传和管理，做到问题早发现、早处理。严格值班值守，实行24小时双人值班，坚持日报告、零报告。对办公楼、食堂、办税大厅、家属区进行全方位、无死角防疫消毒。其次，对办税大厅导税人员提前进行培训，做好个人防护措施的前提下，提醒纳税人自觉佩戴口罩，引导办税的纳税人、缴费人使用自助办税，并予以及时的指导与帮助。要求大厅业务人员戴口罩上岗，对进出大厅人员进行体温检测，做好专家团队工作轮换安排。制定应急预案，确保能够及时妥善地处理好各类突发情况，并通过电子横幅、小广播滚动宣传疫情防控知识，加强宣传引导，着力营造安全高效的办税环境。

“大力推广‘非接触式’办税，是防控疫情的重要举措，下一步我们将继续利用短信群发、电话通知、微信群发等形式告知、引导纳税人，强化宣传辅导，拓宽网上办税覆盖面，提升办税效率。”疏勒县税务局主要负责人说。

（阿米娜）

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