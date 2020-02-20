温州数万岗位“等人”，奖励老乡“以工带工”

新华社杭州2月20日电（记者王俊禄）记者从浙江省温州市20日举行的新闻发布会获悉，面对当前用工难、招工难问题，人社部门发动企业提供岗位4.6万余个，其中有2.5万余个紧急用工岗位。同时，当地将以补贴、奖励等形式，对企业、中介机构或老员工参与招工进行鼓励。
据温州市人力资源和社会保障局副局长胡正长介绍，近期人社部门发动全市2700余家企业提供岗位4.6万余个，其中542家企业提供了紧急用工岗位2.5万余个，并举办多种形式的网络公益招聘会，多地包车到外地接企业员工返岗。
温州鼓励各地和企业采取“点对点”方式接送员工，费用由政府和企业2:1分担。企业市外员工，2月23日至3月15日通过乘二等座以下铁路列车、客运汽车等方式返温的，补贴50%车费，自驾车参照此标准。需安排在酒店隔离的，给予每人每天不高于100元的住宿补助。
胡正长表示，疫情防控期间，企业直接招用市外首次来温就业员工，签订一年以上劳动合同并依法缴纳社会保险的，按每人1000元的标准给予一次性补贴。人力资源服务机构成功招聘在温依法参加社会保险并工作3个月以上员工的，根据上岗时间不同，分三档给予机构每人400元、300元、200元标准的补贴。引进市外首次来温员工的，补贴标准每人提高至1000元、600元、300元。一次性招进20人及以上的，分别在上述标准基础上再增加300元/人，每家机构补贴总额不超过50万元。
此外，温州还推广“以工招工”模式。老员工每招引1名首次来温新员工，参照人力资源服务机构的标准予以奖励，并给予新居民积分奖励。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】