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温州数万岗位“等人”，奖励老乡“以工带工”

2020年02月20日22:54  来源：新华网
 
原标题：温州数万岗位“等人”，奖励老乡“以工带工”

　　新华社杭州2月20日电（记者王俊禄）记者从浙江省温州市20日举行的新闻发布会获悉，面对当前用工难、招工难问题，人社部门发动企业提供岗位4.6万余个，其中有2.5万余个紧急用工岗位。同时，当地将以补贴、奖励等形式，对企业、中介机构或老员工参与招工进行鼓励。

　　据温州市人力资源和社会保障局副局长胡正长介绍，近期人社部门发动全市2700余家企业提供岗位4.6万余个，其中542家企业提供了紧急用工岗位2.5万余个，并举办多种形式的网络公益招聘会，多地包车到外地接企业员工返岗。

　　温州鼓励各地和企业采取“点对点”方式接送员工，费用由政府和企业2:1分担。企业市外员工，2月23日至3月15日通过乘二等座以下铁路列车、客运汽车等方式返温的，补贴50%车费，自驾车参照此标准。需安排在酒店隔离的，给予每人每天不高于100元的住宿补助。

　　胡正长表示，疫情防控期间，企业直接招用市外首次来温就业员工，签订一年以上劳动合同并依法缴纳社会保险的，按每人1000元的标准给予一次性补贴。人力资源服务机构成功招聘在温依法参加社会保险并工作3个月以上员工的，根据上岗时间不同，分三档给予机构每人400元、300元、200元标准的补贴。引进市外首次来温员工的，补贴标准每人提高至1000元、600元、300元。一次性招进20人及以上的，分别在上述标准基础上再增加300元/人，每家机构补贴总额不超过50万元。

　　此外，温州还推广“以工招工”模式。老员工每招引1名首次来温新员工，参照人力资源服务机构的标准予以奖励，并给予新居民积分奖励。

(责编：冯粒、曹昆)
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