原标题：强化“五种思维”打造现代金融企业集群

在庆祝改革开放40周年大会上，党中央要求全党“增强战略思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维。”这为新时代各地方各部门确保经济社会发展行稳致远提供了思想引擎，也为涉农金融机构特别是农村信用联社实现高质量发展提供了根本遵循。

进入社会主义新时代，涉农金融机构尤其是农村信用社要遵循并强化“五种思维”，结合新时代、新形势、新特点、新任务，着力打造形神兼备的“现代银行”、高质量发展的“实力银行”、规范高效的“责任银行”、优质便捷的“普惠银行”、行稳致远的“安全银行”、党建引领的“标杆银行”，加快建成健康而富有活力的“现代金融企业集群”。努力为“三农”和小微企业及经济薄弱环节提供充沛的金融支持和动力。

强化战略思维科学指引布局

农村信用社省联社改革发展要坚持从全局和大局出发，强化战略思维，科学战略决策，要按照中央部署，坚持市场化、法治化、企业化改革方向，不断深化省联社改革;积极引导市级区域审计中心明确定位、转变职能、履职尽责;保持县域法人地位和作用基本稳定，注重业务本地化，按照“机构不出县(区)，业务不跨县(区)”的监管要求，回归本源，专注主业。明确“四会一层”的合理分工，注重发挥外部董(理)事和监事作用，增强战略决策的科学性、稳定性和适用性。

从讲政治、讲团结、讲大局的战略高度，牢固树立全省“一盘棋”的思想认识和政治担当，始终坚持“政府领导、监管指导、省社督导、机构主导、多方参与”的“五位一体”工作机制，把握好改制攻坚窗口期，明确重点，有的放矢，确保实现全面银行化改革目标。

强化辩证思维推动高质量发展

坚持党建、经营、管理相统一。全力解决畏贷、惜贷、拒贷问题，通过开展整村授信、“百行进万企”、“万人进万村”、网格化营销等措施、提升获客能力，加大投放力度，增加有效供给，不仅实现“敢贷”、“愿贷”、“能贷”，而且实现“放得准”“用得好”“收得回”。

坚持改革、发展、稳定相统一。通过持续深化体制机制改革，加快转型提质步伐，为业务发展提供强大动力;通过贯彻新发展理念，推动高质量发展，持续提升核心竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，在发展中化解矛盾、解决问题、确保稳定;通过确保业务稳定、队伍稳定、系统稳定，为改革、发展提供可靠的保障。

坚持传承、借鉴、创新相统一。既传承农信社发展历程中积淀形成的“三铁精神”“背包精神”等好传统、好习惯、好作风，并在时代发展中赋予其新形式、新内涵、新意义;也借鉴省内外、同行业的好机制、好经验、好做法，兼容并蓄，优化提升。

坚持历史、当前、长远相统一。要认真学习农信社发展历史，以史为鉴，面向未来。立足当前，善于解决好历史遗留问题，妥善化解好当前主要矛盾，脚踏实地地做一些夯基础、固根本、利长远的事情。树立“功成不必在我”的发展理念，强化“功成必定有我”的责任担当。

强化创新思维凝聚发展合力

创新平台建设。按照“资源集中化、服务集成化、成本集约化”原则，不断强化“科技信息、运营服务、资金清算、战略合作、教育培训、资金营运、产品研发、客户服务、电子银行”等平台建设。推动网点由“作业处理型”向“服务营销型”转变。

创新服务方式。在“深耕三农”上，按照乡村振兴战略的总要求，以提升信用工程为主要内容，积极助力乡村振兴。在“细作小微”上，认真落实《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，借助“百行进万企”活动，聚焦小微企业特别是民营企业融资难、融资贵、融资慢问题，完善服务机制，下沉服务重心，简化办贷流程，提升服务水平。

创新业务产品。以推广特色化产品为手段，深化应用场景建设，丰富线上金融产品，搭建统一营销平台，打造“互联网+金融+行业”的金融生态圈，为客户提供更便捷、更安全、更智能的金融服务。

强化法治思维提升制度效能

强化制度建设。要建立健全能够立足农信社工作实际、体现农信社“现代金融企业集群”发展目标，坚持宏观思考、总体规划，注重制度体系的系统性与科学性，研究探讨如何将制度规范转化为治理效能，转化为经营管理能力的提升。

强化制度约束。行业制度建设的重点，集中在合规性、系统性、审慎性、可操作性“四性”提升上，促进农信社内控制度在结构上成体系、内容上相衔接、程序上更严密、约束上更有效。

强化制度执行。坚持把制度培训、警示教育与制度执行结合起来，把监督执纪问责与制度执行结合起来，把文化建设、理念培育与制度执行结合起来，使“学用制度、恪守制度、敬畏制度”成为系统共识，使遵规守纪、合规操作、防范风险成为自觉习惯。

强化底线思维防控风险案件

要督促全系统切实增强忧患意识、危机意识、责任意识，加强对各种风险源的调查研究、研判预警、动态监测，强化事前预防、事中控制、事后问责，既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”。

要牢固树立“全面、全程、全员”“联防、联控、联治”“抓业务就要抓条线、抓条线就要抓风控案防”的风险管理理念，按照董事会、监事会、高管层、业务条线部门、风险管理部门、内部审计部门在风险管理中的职责分工，上下联动，形成合力，狠抓落实，不断提升全面风险管理质效。

要持续打好不良贷款清降、资金风险处置、案件防范化解“三大攻坚战”，持续健全完善风险调度机制、不良贷款听证问责机制、风险排查化解机制，不断提升主动经营风险的能力。建立上下联动、内外结合、纵横交错的风险防范机制，各司其职，各负其责。

要强化已发未结案件、监管处罚问题、内外部检查问题的整改问责，着力构建不敢违、不能违、不想违的长效机制，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

(山西省农村信用社联合社党委书记、理事长崔联会供稿)

(责编：冯粒、曹昆)