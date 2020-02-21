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超500名抗疫医护人员已获6010万元医务基金救助

皮磊

2020年02月21日00:25  来源：公益时报
 
原标题：医务救助基金增至2.5亿 累计资助抗疫医护人员超500人

　　2月20日，“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”最新进展公布，宣布再次捐赠5000万人民币至医务救助基金，至此，基金总额已经达到2.5亿。

　　此前1月25日基金成立。因抗疫确诊感染的一线医务工作者，每位可获资助10万元;为抗疫而不幸殉职的一线医务工作者，每个家庭可获资助100万元。特殊情况则由基金管委会确认具体资助金额。

　　基金最新进展显示，截至2月19日，基金收到附带有效材料的申请1922条，这些申请将依次通过基金管委会表决是否符合资助标准。这之中，截至2月20日，基金已经资助511名防疫一线医务人员，累计发放6010万元。其中，501名不幸感染的一线医务工作者，每人获10万元资助;10名不幸殉职的一线医务工作者，每个家庭获100万元资助。这511人中，有439人来自武汉各医疗机构，68人来自湖北其他地区的医疗机构，4人来自全国其他省市。

　　疫情发生之后，一线医务人员健康和安全成为各方关注的焦点。

　　2月14日，在国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委有关负责人披露，截至2月11日24时，全国共报告医务人员确诊病例1716例，其中6人不幸辞世。

　　医务救助基金第一时间即宣布将这1716名感染确诊的医务工作者全部纳入到基金资助(已接受基金资助者除外)，并表示未来如有新增确诊病例，将持续资助。

　　基金还对申请的标准和流程做了优化，以提升受感染医务人员的申请效率。根据管委会医学专家及新冠肺炎的国家最新诊断标准，核酸检测结果不再是申请的必备材料，没有核酸检测也能根据其他条件确认并资助。另外，基金增加了医院统一申请的渠道，只需要一个申请表即可为医院所属一线感染医生申请资助。

　　目前，基金持续开放申请中，疫情防控一线被感染的医务人员本人、直系亲属、同事均可登陆中国红十字基金会官方网站提交相关材料进行申请。

(责编：冯粒、曹昆)
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