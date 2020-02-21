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1年期、5年期以上贷款市场报价利率下调

逆周期调节 降企业融资成本

本报记者  王  观  葛孟超

2020年02月21日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　2月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布2月的贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为4.05%，较上月下调10个基点；5年期以上LPR为4.75%，较上月下调5个基点。这是自去年8月央行改革完善LPR形成机制以来，1年期LPR的第三次下调，5年期以上LPR的第二次下调。

　　“2月3日，央行7天期和14天期逆回购利率均下调10个基点；2月17日，1年期中期借贷便利（MLF）利率同样下调10个基点。公开市场政策利率的接连下调，让市场对本次LPR下调有比较充分的预期。”东方金诚首席宏观分析师王青解释说。

　　央行近日发布的《2019年第四季度中国货币政策执行报告》（以下简称“报告”）表示，科学稳健把握逆周期调节力度，稳健的货币政策要灵活适度，加强逆周期调节、结构调整和改革的力度，保持物价水平基本稳定。

　　“LPR下调释放了强化逆周期调节的信号，将带动企业贷款利率继续下行，有助于在新冠肺炎疫情防控的关键阶段，为复工复产的民营、小微企业提供更多金融支持，降低实体经济融资成本。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说。

　　5年期以上LPR是企业中长期贷款的定价基准，也是个人住房按揭贷款的定价基准。有人担忧这会不会对房地产市场产生较大刺激？

　　对此，央行发布的报告表示，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照“因城施策”的基本原则，加快建立房地产金融长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。

　　“5年期以上LPR下行幅度较小，反映了坚持不将房地产作为短期刺激经济手段的政策思路。此外，在基建补短板、支持制造业中长期贷款的背景下，作为中长期贷款的定价基准，5年期以上LPR需要下行来引导中长期贷款利率下行。”中信证券研究所副所长明明说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 07 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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