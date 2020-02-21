IMF总裁敦促减少全球经济不确定性

据新华社华盛顿2月19日电 （记者高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃19日敦促二十国集团（G20）政策制定者在贸易、气候变化和不平等方面采取行动，减少全球经济面临的不确定性，以让全球经济增长的基础更加稳固。

格奥尔基耶娃表示，本周即将在沙特阿拉伯首都利雅得举行的G20财长和央行行长会议上，财经官员们可以在贸易、气候变化和不平等方面采取行动，提供更多确定性，从而推动全球经济增长。

格奥尔基耶娃指出，中美第一阶段经贸协议消除了贸易紧张局势对全球经济增长的部分负面影响，但仍有一些根本性问题尚未解决。她呼吁全球建立更好的贸易体系，充分发挥服务贸易和电子商务的潜力，同时保护知识产权。

此外，她还呼吁G20财经官员们重新关注提高生活水平和创造更高薪酬的就业岗位，同时注重投资高质量的教育、研发和数字技术，减少收入和财富不平等。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 16 版）

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