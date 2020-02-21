复工复产，侨企关键时期顶上去！

图为瀚海花园大厦每天为客户登记测体温。

（受访企业供图）

二月十七日，在安进医疗公司净化车间内，技术人员在包装产品。

（赵 伟供图）

图为江丰电子厂的员工在工作。

（受访企业供图）

图为2月16日，江苏德侨装备有限制造公司的技术工人正在工作。

（周建国供图）

宁波微总部创新基地内，员工在测量体温。

（受访企业供图）

图为济南相关部门人员与施乾平（右二）在德迈国际信息产业园生产车间察看复工防疫情况。

（施乾平供图）

“每个防疫环节都不能马虎”

本报记者 贾平凡

2月16日，得知公司复工后生产的第一批产品发往湖南常德后，江苏吉玛新材料科技有限公司、江苏德侨装备有限制造公司董事长周建国激动不已：“政府为我们解决了物流问题，也帮我们解决与上下游企业的对接问题。任何其他国家都不可能有中国这样的行动力和工作效率！”

周建国是巴西侨商。2017年，他在江苏省常熟市创办两家企业。他的企业2月10日复工，是常熟市第一批复工的企业。

“i常熟”“苏州发布”等官方微信公众号是周建国每天关注的重点。公众号上，从企业疫情防控操作指引到复工规范，再到企业融资借贷途径，一系列为企业复工复产纾困解难的政策信息一目了然。

“常熟市经济技术开发区非常重视我们侨企。”周建国说，“春节过后，相关部门第一时间受理了我们的复工申请，在检查公司防疫准备工作全面到位后，同意我们复工。”

“要严格执行防疫措施，把大家的安全和公司的可持续发展放在第一位。”自企业复工以来，远程办公的周建国每天都这样叮嘱。

“每人每天分发两个医用口罩，认真记录每个人的健康档案，及时汇报身体不适情况，厂区、办公室和员工餐厅一天两次消毒，分时段有序安排员工分散用餐……”周建国说，“非常时期，每个防疫环节都不能马虎。”

“作为装备制造企业，很多工序只能现场办公。应对疫情，难度很大，只能走一步看一步。”周建国说，“这对企业是个大考验，但我们有信心。”

“目前，公司的复工率为60%。公司基本恢复正常运转。我们将根据后期疫情防控情况，陆续提高复工率。”周建国说，“遇到困难就想办法解决。自己探索、政府指导、学习同行。客户有困难，我们也会协助解决，大家共渡难关。”

“不裁员、不减薪”

本报记者 张 红

“不管疫情持续多久，瀚海在疫情期间‘不裁员、不减薪’，不让一个瀚海人困顿忧心，不让一个瀚海人无处可依，愿与大家同呼吸、共命运！”

2月16日，北京瀚海智业投资管理集团的员工收到了董事长、北京侨商会副会长王汉光的郑重承诺。

“现在是最难的时候。一个员工就是一个家庭、一个小社会。”王汉光说，“瀚海也和其他中小企业一样，遇到了创业以来最大的困难。但不管再难，我一定会带领大家挺过去。瀚海有责任也有担当。我们努力做到给国家帮忙不添乱。”

瀚海集团成立于2003年，专注于跨国科技、文化园区建设，在国内建立了5家国家级孵化器、两家国际企业创新中心及多家众创空间，并于2011年在美国硅谷建立了中国第一家海外科技孵化器，先后在美国、加拿大、德国建设运营了8家海外科技文化园区。

“2003年，成立不久的瀚海就遭遇‘非典’疫情的严峻考验，之后又经历了2008年全球金融危机的冲击。”王汉光说，“我们始终坚持‘患难与共，风雨同行’。”

作为企业带头人，王汉光承诺会带领员工挺过去。作为有担当的企业人，他在得知急缺医用防护物资的第一时间就开始与时间赛跑。

“大年初二，我和武汉一家医院的副院长交流时得知武汉急缺医用防护物资，有的医院甚至已经是零库存。我马上组织硅谷、洛杉矶和温哥华园区的员工放下手头工作，想法设法购买到一批医用手套，大年初七，这批56箱重1吨多的物资运到中国。大家6天6夜连轴转，成功赢得了这场和时间的赛跑。此外，我们还在国内买了1万套医用防护服。这些物资全都送到了抗疫前线。”

“在这种艰难时刻，我们更应不离不弃，携手向前！”王汉光说，“只要我们共同努力，四海连心，风雨一定会过去，春天一定会到来！”

“为入驻企业免租一个月”

本报记者 李嘉宝

“疫情无情人有情，减免房租一个月。”2月14日，宁波微总部创新基地发给入驻企业的一封信，为陆续复工的企业吃下“定心丸”。

微总部是一家专注大数据、跨境电商、人工智能等产业项目的众创与众包融合服务公司，主要服务于回国创业的华侨华人、国内中小企业。目前，公司在浙江湖州、宁波设立两个基地。“入驻企业主要是创新型的小微企业，复工愿望很强烈。”微总部创新基地董事长、美籍华商徐德清介绍说。

自2月1日起，徐德清就带领公司管理层紧锣密鼓地安排各项复工事宜——园区开展全面清洁消毒工作、预购防疫用品、制定防疫工作方案、审批企业提交的复工申请等。

随着复工日的临近，入驻企业微信群里越来越热闹。“何时能全面复工？”“市政府有哪些帮扶政策？”“税费、社保费能否缓交？”一个个问题抛出，徐德清高度重视。“公司安排专人对接每家企业，了解企业的实际困难和需求。公司能解决的尽快解决；涉及政府政策的一些问题，我们咨询当地政府后再予以反馈。”

2月8日，徐德清回到纽约公司总部，但仍牵挂着国内基地的复工情况，“工作时间仍保持北京时间”。

为了缓解入驻企业的经营压力，徐德清决定，配合政府相关政策，给予符合条件的入驻企业免租一个月，总免租额近50万元人民币。“公司会有一些损失。但小微企业受疫情影响较大，全力保障他们顺利复工，是我们的责任。”徐德清说。

自2月10日起，入驻企业陆续复工。2月17日后，大部分企业顺利复工。

疫情防控工作也同步展开。“每天对大厅、走廊、电梯间、卫生间等重点公共区域定时消毒；向企业赠送口罩、消毒液、体温计等物品；每天两次测量员工体温并做好登记等。”徐德清介绍说，“我们还开设了有关企业发展、科学防疫的线上培训课程；同时为入驻企业远程办公提供网络和技术支持等。”

谈起2020年公司的发展，徐德清依旧信心十足。“从政府防控疫情的一系列举措看，中国人有很强的韧性。企业在疫情中会经历阵痛，但困难是暂时的，危机也能够倒逼企业加快转型升级，提高抗风险能力。新的一年，我计划推出更多线上课程，助力中小企业创新发展；同时，联合国内一些高校，开展大学生职业培训、建立博士后工作站等。”

“政府和企业一起解决问题”

本报记者 贾平凡

“我们2月7日正式复工！”为了完成日本的医疗设备订单，春节过后一周，安进医疗科技（北京）有限公司董事长兼总经理赵伟就带着员工开始准备。

一边是疫情，一边是出口订单。赵伟压力很大，但并不慌乱。在日本生活近20年，从事高端医疗手术设备研发和生产近30年，他知道如何稳住阵脚。

为保障尽快开工，赵伟做了很多准备。“召开电话会议，动员大家提高防疫意识，提醒员工尽量减少外出活动；为员工订购口罩，公司全面消毒；在外地过年的员工尽量提前回京隔离，错开复工高峰期。”

假期快结束时，北京市下文通知企业延期复工。赵伟知道，员工的健康安全是公司业务推进的保障。刚过完春节，他就组织成立“员工健康管理和疫情预防小组”，每天统计大家的外出情况和身体健康状况，及时通知一些注意事项等。

“开工3天，公司内勤人员复工率为90%；外勤人员在家待命，整体复工率为60%。”公司有序复工，正常运营。

虽然顺利复工，但赵伟和公司员工不敢掉以轻心。“每天1个口罩、测两次体温；调整办公座位，拉开距离；保持两米之外说话；每天3次消毒办公场所，4小时通风一次；垃圾桶统一管理和处理；全员带饭，不在公共场所吃饭；上下班避免乘坐公共交通；乘坐班车或同事之间互相搭车……”

一手抓疫情防控，一手抓复工复产。“疫情对我们从事新技术的中小企业影响很大。从研发、生产到销售、融资，都会增加许多困难。”赵伟认为，这需要我们企业和政府一起来克服困难和解决。

为了帮助企业共渡难关和稳定发展，2月6日，北京市出台了《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》。

“很及时！”正在认真研究政策的赵伟表示，“中小企业最需要社保、税收、房租负担方面的减免政策。这些措施落地实施，能够有力支持中小企业渡过难关，拓宽中小企业的融资渠道。”

现在，赵伟每天在公司和员工同进退。“尽管遇到难关，我们工资照发。”令他感到欣慰的是，“在疫情面前员工表现出很高的责任心和团队精神，克服困难，在防疫工作上一丝不苟，在公司业务上积极努力。”

“把员工的积极性调动起来，在认真做好防疫的同时，尽可能快地回归正常业务秩序，有利于保持企业正常运营和就业的稳定性。”对暂时不能复工的员工，赵伟安排大家“每天开电话会，组织学习和业务讨论，提高业务能力”。

“没有延误任何一个订单”

本报记者 李嘉宝

2月10日零时，宁波江丰电子材料股份有限公司的各条生产线开动起来，企业正式复工。“江丰电子是浙江省第一批复工企业。”公司董事长兼首席技术官姚力军说。

2005年，在日本工作生活10多年的姚力军回国创办江丰电子。目前，企业作为集成电路芯片行业的核心材料供应商，是测温设备芯片供应链的重要一环，被浙江省列入“省级应急物资生产迫切配套企业”。

复工第一天，公司向日本发货，两天后顺利抵达。“日本客户很惊讶。”姚力军高兴地说，“公司没有因疫情延误任何一个订单。”

姚力军带领公司早早做了准备。大年三十，公司启动一级应急预案，陆续组织成立11个工作小组。“大年初一，公司开始采购口罩等抗疫物资，并向武汉、哈尔滨、余姚等地抗疫一线进行捐赠。”姚力军说，“我们重视一线员工的健康与安全。公司减少会议，号召云办公；在公共区域安排专人定时消毒；员工复工前要在留观区隔离等。”

针对企业可能面临的供应链“掉链子”问题，姚力军未雨绸缪。“江丰电子位于半导体产业链上，对产业安全要求高。每年春节前公司都会做预案，备好3个月的安全库存。”

目前，公司所有生产线都已开始稳定运行，员工到岗率约80%。在致全球客户的一封信中，姚力军详细介绍了浙江省及余姚市的情况及防控举措，员工的安全保障，公司生产、交货、库存及供应链等问题。姚力军说，推迟复工、限制人员流动等是中国政府和企业采取的主动防控举措。“要让国外客户了解真实情况，避免他们的误判。”

2月16日，宁波市发布关于促进企业复工复产的若干意见，这让姚力军更有底气。“得益于企业内部的风险防控机制和政府的支持政策，今年第一季度公司销售额同比仍会保持正常增长。虽面临一些短期困难，但疫情对2020年公司整体发展战略和方向影响不大。”

“我们应该尽一份责任”

本报记者 高 乔

2月10日，复工第一天，山东德迈国际信息产业园部分员工回到生产车间。员工入园必须测体温、戴口罩。园区内疫情防控一线人员均配备护目镜、防疫服等。

“平安最重要，我们有义务保护复工员工不受病毒侵害。”美国华人企业家联合会会长、德迈国际产业集团董事长施乾平告诉本报记者，园区定期清洁消毒，设置应急隔离区，进行访客登记，对员工进行防疫科普宣传。其实，园区的防疫工作早在春节假期就已经开始。从1月30日起，管理层在园区内部进行24小时轮岗查勤。

德迈集团位于济南市槐荫区山东德迈国际信息产业园，拥有工业打印园、工业数码打印生产车间、国际医疗等。今年开年，施乾平忙着筹划新项目——生产口罩。

从大年初一起，施乾平就调动海内外资源，捐赠医疗物资。然而，德迈所在的企业园区、济南市甚至全国的防护用品紧缺，施乾平觉得，“作为企业，我们应该尽一份责任”。

说干就干！1月28日，开始建设10万级无菌净化车间和生产加工车间；1月29日，订购10台高速全自动平面1拖2口罩机和2台全自动折叠N95口罩机，共12条生产线；2月3日，提报公司注册手续，2月12日，山东华纳医疗器械有限公司正式成立。施乾平说，3月初，12台口罩机全部投产后，可日产140万个口罩。

说起2020年，由于产业园入驻企业近5成延迟开工，且受上下游产业链、回款、还贷等多种因素影响，企业利润势必大打折扣。但施乾平说：“中国经济韧性在加强，疫情的短期影响不会改变中国经济长期向好的趋势。作为企业，困难是有的，但我们更有信心！我们调动各方资源，力争在防控疫情的同时，为园区企业提供‘及时雨’，携手渡过难关。”

(责编：杨曦、庄红韬)