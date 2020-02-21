当前，在做好疫情防控的前提下，安徽马鞍山市博望区裕祥智能装备科技有限公司复工复产，加班加点生产海外订单产品，努力把疫情造成的损失降到最低。图为2月19日，公司技术人员在装配出口中东地区的智能数控机床。

王文生摄（人民视觉）