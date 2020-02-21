国家电投复产企业达100%

本报北京2月20日电 （记者李婕）记者从国家电投集团获悉，截至2月17日，国家电投复产企业1045个，复产率100%。在确保电力安全生产、燃料供应、职工队伍“三个稳定”的基础上，重型燃机、核电两个国家科技重大专项正按计划稳步推进，青海省海南藏族自治州特高压外送通道配套电源点项目等正有序施工。

疫情发生后，国家电投作为重型燃机项目实施责任单位，对积极稳妥推进专项作出明确部署。春节假期尚未结束时，中国重燃项目部即针对疫情可能造成的影响进行了系统梳理，逐项制订风险防控举措。2月3日至7日，公司实行弹性工作制，组织压气机、燃烧室、透平等部件课题组，以远程办公等方式，有序开展研发设计工作。2月10日至今，公司恢复正常办公，各项重点任务正稳步推进。

目前，三代核电自主化依托项目海阳1号机组首次换料大修正按计划紧张有序地进行着。国家电投统筹协调十余家企业，在做好疫情防控的同时，全力保障海阳1号机组首次换料大修工作。截至2月17日0时，山东海阳核电1号机组首次换料大修有序推进，2号机组安全稳定运行，累计发电128.69亿度，国内首个核能供热商用示范工程运行良好，持续保障当地居民供热。

在青海海南州共和县的塔拉滩上，由国家电投黄河公司承建的青海省2020年重点项目——海南州特高压外送基地配套电源项目220万千瓦光伏和135万千瓦风电项目正在火热施工中。该项目计划于今年9月30日并网发电。国家电投黄河公司在坚决做好疫情防控工作的同时，周密部署项目复工复产工作，目前已协调组织近700人返工进场施工。

据了解，其他重大项目如内蒙古乌兰察布风电基地一期示范项目、四川甘孜清洁能源基地项目一期、新疆五彩湾智慧电厂、江苏滨海等海上风电项目正按照地方及国家电投有关要求陆续复工。

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