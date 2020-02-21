漳州：为台企复工提供精准服务

戴口罩上班、体温检测、公共区域消毒……在严格落实防疫要求的情况下，福建省漳州台商投资区的台企福贞控股股份有限公司日前复工了。作为董事长特助，李明表示现阶段公司要生产、防疫两手抓。“疫情当前，我们只有先照顾好员工，企业才能正常生产。”

不只是福贞公司，漳州的众多台企近日都在陆续复工生产。

亚细亚食品有限公司位于漳州南靖，是一家主要生产真空脱水蔬果的台资企业。每天开工前，生产车间里都会传出一股浓浓的消毒水味道。该公司厂务经理高新章表示，为了做好防疫工作，他们聘请了专业的消毒公司对厂区进行清洁。根据要求，员工们每天入厂前均需佩戴口罩，鞋底、手部要接受消毒。

“从2月10日正式复工复产，现在日产量已经达到100多吨。目前公司已接到6000多吨肥料的订单，为顺利完成订单任务，现有近40名工人到岗，有3条生产线同时开工。”在漳浦台湾农民创业园，台企三本肥料厂区负责人兼党支部书记陈荣寿说，如今三本公司的车间里机器轰鸣，输送带不停转动，工人们在戴好口罩、保持安全间距的前提下或负责铲肥料，或负责包装运送，现场一片忙碌。

“我们目前两个基地的50名工人已经到位，正在有序开展生产。”同样在漳浦台创园，漳州钜宝生物科技有限公司也已复工。该公司经理胡华珍介绍，公司号召后勤人员严守阵地，做好防控工作，不但采购了酒精、口罩、体温计、感冒药等物品，每天还通过微信群不厌其烦地交代大家做好自身防护。“因为疫情我们的蝴蝶兰种苗培育受到一定影响，但是相信在打赢这场疫情阻击战后，公司会很快将损失弥补回来！”

围绕关于复工的困难需求，漳州各地有关部门热心服务、积极参与，为台商台企办实事、解难题。

“太好了，现在我的企业可以生产防护服了。这不就是防疫和复工‘一举两得’吗？”当拿到公证书时，台企漳州金宝达服饰有限公司负责人非常高兴。原来，这家位于云霄县的台企近期想转型生产防护服，为防疫做贡献。但是当负责人到银行办理贷款时，发现企业投资人的委托书已过期，而股东此时又在台湾，无法办理相关手续。

得知这一情况后，当地有关部门立即研究解决方案，云霄县公证处连夜加班，创新性借助手机微信视频，通过两岸视频连线的方式，在保全证据的情况下依照法定程序给予办理。仅用2个小时就顺利为该企业办理了该项公证。

有企业面临包装袋、纸箱等包装制品紧张的情况，当地的开发区管委会就为他们协调对接该类生产商；有企业提出外地员工不能进入所在村（居）的租住房屋，企业所在区域的台港澳办便帮助积极协调，对各台资企业的外地员工实行实名登记造册，请村（居）委会发放通行证，及时化解了纠纷。

同时，为支持企业共渡难关，漳州市日前印发《关于应对新冠肺炎疫情促进“六稳”工作十八条措施的通知》，分别从信贷投放、降低融资和用电用气物流成本、支持减免或延期缴纳相关税费（款）等18个方面对企业进行支持。漳州市台港澳办相关负责人表示，这些政策台企可同等享受，希望他们通过这些政策能够降成本、促生产、增信心。

(责编：杨曦、庄红韬)