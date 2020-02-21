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疫情击不垮中国经济（一周网评）

叶晓楠

2020年02月21日08:33  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　随着全国各地纷纷按下“复工”按钮，很多人的朋友圈里开始出现这样的晒图：开车又堵起来了，地铁没座位了，又能买到烧鸡了……有市民感叹：“以前总是抱怨人多嘈杂、车多拥挤，可当一座城市真的空空荡荡时，才明白，车水马龙才是真正的国泰民安、盛世繁华。”

　　新冠肺炎疫情发生以来，这些在往日里看来再平常不过的城市生活场景，现在有了新的意蕴，那就是代表着人气渐渐又旺起来了，在继续做好疫情防控的同时，切合实际地推进复工复产，我们才能夺取疫情防控和实现经济社会发展目标的双胜利。

　　复工的进程不能等。疫情防控关乎生命，复工复产关系生计，二者都不可偏废。对于企业来说，每一天的停工都意味着经济上的损失，对于个人来说，只有复工，日子才能越过越好。从全社会来看，能不能尽快让经济马达正常发动起来，能不能让符合条件的企业尽早复工，事关经济社会发展大局，与就业和民生保障息息相关。因此，非疫情防控重点地区，当前就是要以实行分区分级精准防控为抓手，统筹好疫情防控与经济社会秩序恢复，不能缓一缓、等一等。

　　复工的脚步要更稳健。复工之后，做好防疫是首要“大考”，从口罩供应到错峰上下班，从配套供应到加强防疫健康管理，都需要根据疫情发展和企业的实际情况而精准施策。如果复工防控不到位，企业的生产经营不仅不能恢复，反而会受到拖累，让之前的防疫工作前功尽弃。因此，打造安全环境，确保员工能够在一个安全放心的工作环境中完成工作，对每一家企业来说都是一个考验，需要科学细致安排，容不得半点大意。

　　政策给力，企业努力，目前，不少企业生产正逐步走上正轨。没有过不去的冬天，春暖花开的日子终将到来。疫情击不垮中国经济，只要我们坚定信心，不被问题和困难吓倒，科学防治、精准施策，尽最大努力降低疫情影响，就一定能战胜各种风险和挑战，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。

(责编：杨曦、庄红韬)
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