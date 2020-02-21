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人民观察：“复工复产进行时” 之三

各地出实招化解复工复产招工难、疏通产业链、保障资金链

吕骞 乔雪峰 姜颖 林露

2020年02月21日09:13  来源：人民网
 

连日来，各部委、各地方出台一系列支持企业的政策措施，企业互相帮扶，积极求变，展开自救。疫情难关下，中国企业正显得韧性十足。

当前，新冠肺炎疫情防控形势出现积极变化，全国陆续开启复工复产后，各地再次迸发出“艰难困苦，玉汝于成”的活力。

在浙江，企业包机包车“抢人”复工；在山东，工厂用好“服务队”保障生产；在武汉，车企抓住“宅经济”，布局线上销售，拓宽销售通路；在宁波，政府正“一企一办”跨区跨市协调产业链，保障复工复产。

正如免疫系统之于病毒，经历过阵痛，识别出风险，中国经济才有抵御风浪的能力，发展更能行稳致远。

招用工困难？

主动出击，用好复工惠企政策

“新工程进度不能停，员工缺口至少120人，但疫情防控期间人员招聘非常困难。”

山东永利精工石油装备有限公司总经理王凯“招用工难”的苦恼不是个例，受疫情叠加春节假期影响，企业员工难以及时返岗的现象在制造业普遍存在。

如何在控制疫情传播的前提下，满足企业复工的用工需求？浙江包车包机接外地员工返岗复工的操作值得学习。

通过向铁路部门申请开行“复工专列”，杭州市对外来就业人员集中的贵州、四川等部分省市，“包高铁”运送务工人返杭复工。2月16日，全国首趟“复工专列”抵达杭州东站，来自杭州的60多家企业的近300名员工安全返岗。

2月18日晚间，多家国内航空公司也发布通知，主要内容为针对全国各地企业推出复工包机业务，为企业复工复产提供运力。

用好这些“接地气”的复工惠企政策，不仅能从外地跨省调度，也能帮忙从本地募集工人。替王凯解决“用工难”问题的就是当地政府的一只“服务队”。

这是东营市抽调人员组建的一只市级服务队，点对点帮助中小微企业解决在复工复产过程中面临的突出问题。

“服务队帮忙对接了40多名应聘者，其中16名已经通过了面试，隔离结束就可以上岗。”

万博新经济研究院院长滕泰在“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会上表示，要充分利用各项扶持政策，帮助企业渡过短期困难。“中小微企业要积极申请和利用这些政策。这些政策也体现了各级政府的诚意。”

钱袋子吃紧？

开源节流，向线上经济要效益

“这场突如其来的新冠肺炎疫情，对于我们传统食品企业的打击最大，很多产品出现渧销，相关企业至今没有复工。”

上海农家酿酒有限公司董事长俞建荣告诉记者，由于销售对象主要是饭店、农家乐和农产品专卖店，现在这些服务性行业都停止营业，生产企业也随之停产。

就连餐饮巨头西贝也一度坦承，账上现金支撑不过3个月。

面对疫情，如何调整思路转变策略？西贝餐饮将重点转向了外卖业务。董事长贾国龙表示，“我们逐渐开放外卖业务，现在已经有近200家门店正在逐步运营，外卖的业绩也在不断提升”。

俞建荣也表示，首先是调整产品结构，开发不同的产品，满足不同的消费需求。再次是销售模式多样化。这场疫情，使网络销售的优势得到了充分体现，公司决定聘请专业人员，把产品通过网上推广和销售。

在北京，以餐饮为主营业态的北京华天在严格防控疫情的同时，坚持“不关店、不断货、不涨价”，旗下北京地区近100家老字号直营门店100%开业。

“麻烦给我二斤包子”、“我也来二斤再来两个酱猪蹄”、“我要一斤猪肉饼”……玉华台饭庄通过开展团体工作餐、窗口手拿食品外卖等业务创新，基本实现疫前经营水平。二友居佟麟阁店销售上周起也出现明显回升，本周一已经实现营业收入比去年同期增长5.9%。

要开源，更要节流。长江商学院副院长刘劲认为，对企业来讲，疫情期间活下来最重要，公司在开支截流上要下功夫。

这其中，人工成本占据服务业开支的大头，这让收入断档的中小微企业难以承受。帮助他们度过难关，各级政府正在想办法。

2月18日的国务院常务会议决定，阶段性减免企业社保费和实施企业缓缴住房公积金政策。

“除湖北外各省份，从2月到6月可对中小微企业免征企业养老、失业、工伤保险单位缴费，从2月到4月可对大型企业减半征收；湖北省从2月到6月可对各类参保企业实行免征。同时，6月底前，企业可申请缓缴住房公积金，在此期间对职工因受疫情影响未能正常还款的公积金贷款，不作逾期处理。”

“这是我国现行社保制度建立以来最大幅度的阶段性缴费优惠政策。” 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，就业是天大的民生，要想保就业，就必须保企业。

面对中小企业疫情期间的融资需求，金融机构也在驰援。在北京，1352家次的小微及疫情防控企业累计获得银行发放的贷款286亿元。

西贝在流动性吃紧的消息传出四天后，浦发银行北京分行即完成核批授信额度5.3亿元，次日1.2亿元流动资金贷款入账。业内人士表示，一季度信贷投放节奏和结构势必要调整，一是要优先满足抗疫类企业需求，二是要调整额度给抗风险能力较弱的泛零售小微客群。

产业链掉链？

上下游互助，共保生产复工复产

新冠肺炎疫情导致的运输不畅，给产业链带来了很大影响。供应商生产恢复还待时日，加之物流不畅，很大程度上影响了企业生产计划的安排和实施。

“汽车零部件的供应链在疫情中被打乱，将对国内外汽车产业格局产生深远影响。”中国汽车工业协会日前表示。

面对疫情影响，汽车产业链上下游正携手“共渡难关”。目前，多家汽车主机厂已经调整商务政策，取消2月或者调整一季度对经销商的销售目标考核，为经销商一线人员发放补贴，共同应对眼前困难。

上游零部件工厂也在有序复工，积极恢复产能。一汽丰田汽车销售有限公司总经理田青久表示，截止2月18日，天津泰达、长春以及两个发动机厂都已经复工，后续将尽全力恢复产能，以满足市场需求。

位于疫区武汉、尚处于停工中的东风风神虽暂时无法复工生产，但也在积极部署，逐日判断整车发运、备件应对问题，以保障复工后的生产、销售、服务等各领域工作的顺利推进。“复工预计会在23号以后，也会随时根据实际情况调整。”

协调资源，做好供应链保障，也是柳工集团和天津飞腾疫情攻防战中的重要布局。

在生产运营方面，柳工集团积极组织供应链结合区域政策，倡导与供应商“一家人”的概念，无偿提供必要的防护用品和生产资料，支持供应商及时交付；物流运输方面更是共享物流网路和资源，并分区域逐步打通最前/最后十公里运输，纵向开展采购件-整机-配件的运输协同。而天津飞腾则是在芯片库存充足的基础上，保证正常发货，保障下游整机厂商的如期复工和产品供应。

供应链复工，尤其考验政府信息收集和产业协调能力。

“因全国各城市交通管制以及众多零部件供应商未复工等原因，即使吉利复工仍无法正常生产，恳请市政府予以支持、解决……”2月13日，因为吉利汽车的一封求助信，宁波经信、交通等多部门紧急召开协调会，组建临时汽车运输服务群；6个区县(市)成立临时供应链复工复产小组，加快配套企业复工；梳理302家当地零部件配套企业名录，供吉利备选。

短短两天，宁波156家吉利汽车配套企业中，近七成企业实现复工。截至17日，宁波规模以上工业企业累计复工5756家，复工率71.6%。

大数据的技术手段也在帮助企业汇集供应链复工复产信息，以浪潮InCloud、海尔COSMOPlat等为代表的工业互联网企业，短时间内汇聚超过100万家中小企业复工复产数据，有力支撑了中小企业复工复产情况分析，为制订支持中小企业渡过难关、实现平稳发展政策提供决策依据。

中国工业互联网研究院院长徐晓兰建议，通过新一代信息技术赋能制造业，以数据驱动产业转型升级，实现资源共享及优化配置，对于破除中小企业发展困境具有重要意义。

经济受影响？

化危为机，蓄能高质量发展

应对新冠肺炎疫情，既是一场抗疫阻击战，也是一场经济保卫战。国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示，疫情不会影响中国经济，当前正处在从高速增长向高质量发展转变的阶段，尤其处在消费需求和创新驱动拉动中国经济增长的过程。

“当前的消费形势虽然受到抑制，但随着疫情的好转、防控性政策的出台，老百姓的消费需求会进一步激发，而且消费升级的趋势将进一步发展。”王微表示，未来随着进一步恢复生产，国家会陆续出台一些政策，这些政策首先是要让企业和老百姓有信心。

贝恩咨询与阿里巴巴联合调研发现，截至2月18日，受访的各家企业对疫情影响持较为保守的态度，近70%的受访企业认为疫情影响将在4月底前结束或更早。大部分企业认为疫情的影响将被稀释，70%的受访企业预计全年业务指标完成率在70%-90%之间。

针对短期运营出现的种种挑战，企业已经纷纷开始进行快速调整。近90%的受访企业表示已经在营销方案上做出了调整。长期来看，绝大多数企业将目前的情况定义为一个短期事件，并不会长期改变宏观趋势，中国市场仍将保持其原有的优先级。

正如习近平主席2月11日同印尼总统佐科通电话时所说：“我们有能力、有信心、有把握，既要彻底战胜疫情，还要完成既定经济社会发展目标任务。相信中国战胜这次疫情后，将更加繁荣昌盛。” 

(责编：乔雪峰、吕骞)
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