商务部：疫情对外贸影响是阶段性和暂时性的

人民网北京2月21日电 （栗翘楚）2020年2月21日，商务部举行稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会。商务部外贸司司长李兴乾表示，目前看，疫情影响是阶段性和暂时性的。外贸受影响程度主要取决于疫情持续的时间和范围。
李兴乾表示，根据目前评估，疫情对一季度的影响客观存在，不容低估，但仍处于可承受范围。为把疫情对外贸发展的影响降到最低，商务部已经出台一系列支持外贸企业的政策措施，明确了7项举措，帮助外贸企业尽快复工，切实提高履约率。后续还将有若干政策跟进支持。近期，我们了解到，具备条件的外贸企业正在抓紧复工复产，主要外贸大省复工生产进度较快。我们将总结推广地方和企业复工有效做法，共享经验。随着物流运输大面积恢复，产业链供应逐渐复苏，外贸企业正常生产，外贸形势将逐步好转。
对于全年进出口前景，要有信心保持适度乐观。从国际看，外需总体稳定，IMF预计今年全球经济增长3.3%，高于2019年的2.9%。从国内看，中国外贸发展长期向好的基本面没有改变，外贸竞争优势客观存在，贸易新业态蓬勃发展，外贸动能始终强劲有力。随着一系列稳外贸政策落地见效，中国贸易发展营商环境将进一步改善，便利化水平进一步提高。随着疫情防控取得新的阶段性成效，外贸必将迎来恢复性增长，预计全年中国外贸发展将保持在合理区间。
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