商务部：全国大型连锁超市平均开业率超95%

人民网北京2月21日电 （栗翘楚）2020年2月21日，商务部举行稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会。商务部流通发展司司长郑文表示，全国超市开业率持续保持高位。目前，全国大型连锁超市的平均开业率达到95%以上。
此外，便利店开业率稳步提高。各地积极组织便利店，特别是连锁便利店复工营业，目前便利店平均开业率达到80%左右，比2月10日提高10个百分点。
与此同时，百货店、购物中心开业率较低。由于百货店、购物中心等大型商场属于人员密集、封闭型场所，自疫情发生以来多数关店。目前开业率在50%左右。即便是开业，营业时间也大幅缩短，多数柜台或店铺仍然关闭，客流主要来自商场内的超市、药店等门店，只相当于平常的10-15%。
郑文表示，总体来看，随着疫情形势变化，各地陆续出台支持企业复工营业相关政策，便利店等经营居民生活必需品企业的开业率还将进一步提高。百货店、购物中心等大型商场也将陆续恢复营业。下一步，商务部将持续关注企业开业情况，根据疫情发展需要，进一步做好指导和服务工作。
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