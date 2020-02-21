商务部：正在确定一批示范步行街

人民网北京2月21日电 （栗翘楚）2020年2月21日，商务部举行稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会。商务部流通发展司司长郑文表示，由于客流密度大，步行街成为此次疫情防控的重点区域，商户经营和街区发展遇到很大挑战，但步行街作为城市消费载体的地位和作用没有改变。疫情结束后，随着居民消费意愿的恢复，步行街将恢复此前的繁荣繁华景象，而且随着改造提升工作的深入，还有很大的发展空间。
郑文表示，将深入贯彻落实国务院常务会议精神，在前期工作基础上进一步推进步行街改造提升，坚持地方政府引导、市场主导、消费者选择，以更有针对性的政策措施，促进形成一批人气旺、特色浓、文化底蕴深厚的步行街，充分发挥步行街在促进消费、增加城市建设投资、扩大就业等方面的作用。
一是确定一批示范步行街。待疫情缓解后，组织专家对首批试点步行街进行现场评估，选择工作进展较快、成效显著的，确认为全国示范步行街，发挥引领带动作用。
二是启动第二批试点。在各地推荐的基础上，选择一批工作基础好、积极性高、工作方案完善的步行街，作为第二批试点。
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